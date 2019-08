Diaľničiari začnú opravovať D1 medzi bratislavskými mostami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Miroslav Košírer Foto: TASR/Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) - V Bratislave uzavrú čiastočne pravý jazdný pás diaľnice D1 (smer Žilina) na úseku Most Lafranconi a Prístavný most. Dôvodom je oprava vozovky. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na svojej webovej stránke.Obmedzenie bude trvať od stredy 20.00 h do 28. augusta do 06.00 h. Doprava bude presmerovaná na Einsteinovu ulicu, kde bude vedená vo voľných jazdných pruhoch.spresnila NDS.