Diaľničná spoločnosť upozorňuje na obmedzenia na D1 pri Prešove

Ilustračné foto. Foto: Ilustračné foto: TASR/AP Foto: Ilustračné foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) - Termín ukončenia uzávery na diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a križovatkou Široké sa posúva na 14. júna do 18.00 h. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.vysvetlila hovorkyňa. Pravý jazdný pás diaľnice D1 (smer Prešov) by mal byť v tomto úseku naďalej uzavretý z dôvodu výmeny mostných záverov.Stavebné práce tam bude NDS realizovať v dvoch etapách. V prvej etape bude doprava v smere na Prešov vedená okolo pracoviska v pravom a odbočovacom jazdnom pruhu, zatiaľ čo smer Poprad zostane bez obmedzenia. V druhej etape sa doprava presmeruje do ľavého pruhu, kde bude vedená v obojsmerných jazdných pruhoch.uviedla Michalová.