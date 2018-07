Diaľničná spoločnosť vyhlásila súťaž na dokumentáciu obchvatu Krupiny

Ilustračný snímok. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila súťaž na dokumentáciu k plánovanému obchvatu Krupiny na rýchlostnej ceste R3. Cenu za zákazku odhadujú diaľničiari vo výške 4,13 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Dodávateľ, ktorý vzíde z tendra, by mal pre NDS vypracovať dokumentáciu stavebného zámeru, tiež dokumentáciu na územné rozhodnutie. Okrem iného by mal zabezpečiť aj dokumentáciu na stavebné povolenie, dokumentáciu na ponuku a výkon autorského dozoru.Kritériom pre výber víťaza bude cena. Pôvodne pritom diaľničiari chceli vyhlásiť túto súťaž už s viacerými kritériami. Multikriteriálne vyhodnocovanie ponúk ale podľa NDS zaznamenalo na trhu projektových firiem veľmi pozitívnu a silnú odozvu."Projektovým spoločnostiam preto NDS predĺžila čas na pripomienkovanie návrhu nového posudzovania hodnotenia súťaží," opísala pre TASR hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Len čo sa podľa jej slov zapracujú všetky pripomienky trhu a uzavrie sa kontrola podkladov s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO), NDS bude vyhlasovať súťaže na projektové práce s multikriteriálnym hodnotením.