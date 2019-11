Diaľnicu D1 Budimír – Bidovce otvoria pre motoristov v decembri

Diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce je blízko dokončenia, otvorenie úseku plánujú v týždni od 16. decembra. Diaľničný obchvat Košíc v dĺžke 14,4 kilometra skráti motoristom čas oproti starej ceste zhruba o 14 minút. Projekt je financovaný z eurofondov a štátneho rozpočtu, realizuje ho spoločnosť Skanska SK za 197,4 milióna eur bez DPH. Budimír-Bidovce, 25. novembra 2019. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 25. novembra (TASR) – Diaľničný úsek D1 pri Košiciach Budimír – Bidovce je blízko dokončenia a motoristom by mal začať slúžiť v druhej polovici decembra.uviedla pre TASR hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.Diaľničný obchvat Košíc v dĺžke 14,4 kilometra skráti motoristom čas oproti starej ceste zhruba o 14 minút. Výstavba sa začala v novembri 2016 a prebiehala podľa plánu. Stavba zahŕňa 23 mostných objektov a tri mimoúrovňové križovatky, a to v Budimíre, Košických Oľšanoch a Bidovciach. Súčasťou realizácie je kilometrový úsek rýchlostnej cesty R2/R4 po mimoúrovňovú križovatku Hrašovík. Projekt je financovaný z eurofondov a štátneho rozpočtu, realizuje ho spoločnosť Skanska SK za zmluvnú sumu 197,4 milióna eur bez DPH (236,9 milióna eur vrátane dane).V Budimíre sa cesta napája na diaľnicu D1 z Prešova. V časti Košické Oľšany je plánované napojenie na budúcu rýchlostnú cestu R2 z košickej Šace. Realizácia tohto rýchlostného úseku bude rozdelená na dve časti. Dlhšia 14-kilometrová časť bude priamo nadväzovať na stavbu D1 Budimír – Bidovce a NDS naň vyhlásila tender ešte koncom minulého roku. Do súťaže s predĺženým termínom 23. augusta 2019 prišlo sedem ponúk, v rámci ktorých bolo združených 14 stavebných spoločností. Ponuky NDS aktuálne vyhodnocuje, pričom pozitívne hodnotí vysoký záujem firiem.uviedla Michalová.Súťaž na výstavbu ďalšieho úseku od Šace plánuje NDS vyhlásiť v budúcom roku.