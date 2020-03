Diaľnicu D1 čakajú dopravné obmedzenia, prejazdný bude vždy len jeden jazdný pruh

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislavská polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 plánované v najbližších dňoch. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave o tom informuje na sociálnej sieti. „Dopravné obmedzenia budú súvisieť s montážou panelov na diaľnici D1 pri Vajnoroch a na diaľničnom obchvate D1 pri Domkárskej ulici," uvádza polícia.V priebehu stredy 11. marca, štvrtka 12. marca a budúci utorok 17. marca bude v úseku diaľnice D1 pri Vajnoroch v smere do Bratislavy v čase od 10:30 do 17:30 prejazdný iba ľavý jazdný pruh. „V úseku diaľnice D1 pri Domkárskej ulici bude prejazdný pravý a stredný jazdný pruh," spresnila polícia.Dňa 19. marca a 20. marca bude v úseku diaľnice D1 pri Vajnoroch v smere do Bratislavy v čase od 10:30 do 17:30 prejazdný iba pravý jazdný pruh. „V úseku diaľnice D1 pri Domkárskej ulici bude prejazdný stredný a ľavý jazdný pruh," doplnila polícia a požiadala vodičov, aby pri prejazde danými úsekmi zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi polície.