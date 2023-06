Diamantová liga: Atlétka Kipyegonová vylepšila svetový rekord na 1500 m

Kenská atlétka Faith Kipyegonová vylepšila na mítingu Diamantovej ligy vo Florencii svetový rekord v behu na 1500 m na 3:49,11 min. Prekonala tak čas Etiópčanky Genzebe Dibabovej, ktorá v roku 2015 v Monaku dosiahla výkon 3:50,07.





Dvadsaťdeväťročná Keňanka potvrdila dlhoročnú kvalitu na tisícpäťstovke. V kariére už na tejto trati dokázala triumfovať na olympiáde v Riu de Janeiru i Tokiu. Je aj dvojnásobná majsterka sveta, keď získala zlato v Londýne 2017 i pred rokom v Eugene. K najlepšiemu času histórie jej pomohla aj technológia, keď jej úroveň svetového rekordu ukazovali svetlá pri dráhe.Míting Golden Gala sa presunul do Florencie na jeden rok, keďže na Olympijskom štadióne v Ríme vymieňajú pred budúcoročnými ME dráhu. Diváci videli aj ďalšie tri svetové výkony roka. Postarali sa o ne Španiel Mohamed Katir v behu na 5000 m časom 12:52,09 min, Holanďanka Femke Bolová na 400 m prek. za 52,43 s a Etiópčanka Sembo Almayewová na 3000 m prek. výkonom 9:00,71 min.Bolová po 13 rokoch vylepšila aj rekord mítingu. Ten predchádzajúci držala Lashinda Demusová z USA a mal hodnotu 52,82. Holanďanka na podujatí triumfovala už štvrtýkrát za sebou. Iba 18-ročná stípliarka Almayewová zaznamenala druhý najlepší juniorský výkon histórie. Rekord má hodnotu 8:58,78 min a od roku 2017 ho drží Keňanka Celliphine Chespolová. Katira k sezónnemu maximu vytiahol vyrovnaný súboj s Etiópčanom Yomifom Kejelchom, ktorého Španiel zdolal o tri stotiny sekundy.Stovku mužov vyhral úradujúci svetový šampión Fred Kerley. Američan sa ako jediný dostal pod 10 sekúnd, keď dosiahol čas 9,94 s a zdolal aj tohtoročného lídra tabuliek Ferdinanda Omanyalu z Kene, ktorý dobehol druhý za 10,05. V najkratšom šprinte žien potvrdzuje výbornú formu 34-ročná veteránka Marie-Josée Ta Louová z Pobrežia Slonoviny. Zvíťazila s prehľadom za 10,97 s.

Míting Diamantovej ligy vo Florencii - výsledky:



Muži



100 m: 1. Fred Kerley (USA) 9,94 s, 2. Ferdinand Omanyala (Keňa) 10,05, 3. Trayvon Bromell (USA) 10,09



200 m: 1. Erriyon Knighton (USA) 19,89 s, 2. Jereem Richards (Trin. a Tob.) 20,28, 3. Aaron Brown (Kan.) 20,31



5000 m: 1. Mohamed Katir (Šp.) 12:52,09 min - svetový výkon roka, 2. Yomif Kejelcha (Et.) 12:52,12, 3. Luis Grijalva (Guat.) 12:52,97



110 m prek.: 1. Grant Holloway (USA) 13,04 s, 2. Jason Joseph (Švajč.) 13,10, 3. Devon Allen (USA) 13,19



trojskok: 1. Andy Diaz Hernandez (Kuba) 17,75 m, 2. Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso) 17,68, 3. Lazaro Martinez (Kuba) 17,12



výška: 1. Juvaughn Harrison (USA) 232 cm, 2. Wu Sang-hjok (Kór.rep.) 230, 3. Luis Enrique Zayas (Kuba) 227



guľa: 1. Leonardo Fabbri (Tal.) 21,73 m, 2. Tom Walsh (N. Zél.) 21,69, 3. Tomáš Staněk (ČR) 21,64







Ženy



100 m: 1. Marie-Josée Ta Louová (Pobr. Slon.) 10,97 s, 2. Gina Lückenkemperová (Nem.) 11,09, 3. Imani Lansiquotová (V. Brit.) 11,16



400 m: 1. Natalia Kaczmareková (Poľ.) 50,41 s, 2. Lieke Klaverová (Hol.) 50,75, 3. Lynna Irbyová (USA) 50,84



1500 m: 1. Faith Kipyegonová (Keňa) 3:49,11 min - svetový rekord, 2. Laura Muirová (V. Brit.) 3:57,09, 3. Jessica Hullová (Austr.) 3:57,29 - kontinentálny rekord



400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 52,43 s - svetový výkon roka, 2. Shamier Littlová (USA) 53,38, 3. Anna Hallová (USA) 54,42



3000 m prek.: 1. Sembo Almayewová (Et.) 9:00,71 min - svetový výkon roka, 2. Jackline Chepkoechová (Keňa) 9:04,07, 3. Zerfe Wondemagegnová (Et.) 9:04,61



diaľka: 1. Larissa Iapichinová (Tal.) 679 cm, 2. Tara Davisová (USA) 674, 3. Maryna Bechová-Romančuková (Ukr.) 659



žrď: 1. Katie Moonová (USA) 4,71 m, 2. Tina Šutejová (Slovin.) 4,71, 3. Nina Kennedyová (Austr.) 4,61



disk: 1. Valarie Allmanová (USA) 65,96 m, 2. Feng Pin (Čína) 65,91, 3. Shanice Craftová (Nem.) 64,47