DIAMANTOVÁ LIGA: V hode oštepom zaskočil favoritov Estónec Kirt

Výsledky:



ženy



200 m: 1. Shaunae Miller-Uibová (Bah.) 22,29, 2. Dina Asher-Smithová (V.Brit.) 22,40, 3. Jenna Prandiniová (USA) 22,60

800 m: 1. Francine Niyonsabová (Bur.) 1:57,90, 2. Natoya Gouleová (Jam.) 1:58,33, 3. Rababe Arafiová (Mar.) 1:58,84

5000 m: 1. Hellen Obiriová (Keňa) 14:21,75, 2. Sifan Hassanová (Hol.) 14:22,34, 3. Letesenbet Gideyová (Et.) 14:23,14

100 m prek.: 1. Brianna McNealová 12,51, 2. Sharika Nelvisová (obe USA) 12,58, 3. Christina Manningová (všetky USA) 12,72

trojskok: 1. Caterine Ibargüenová (Kol.) 14,96, 2. Kimberly Williamsová (Jam.) 14,47, 3. Tori Franklinová (USA) 14,42

výška: 1. Mirela Demirevová (Bul.) 194, 2. Julija Levčenková 194, 3. Kateryna Tabašnyková (obe Ukr.) a Marija Lasickienéová (ANA) obe 190

guľa: 1. Christina Schwanitzová (Nem.) 19,40, 2. Aliona Dubická (Biel.) 19,21, 3. Valerie Adamsová (N. Zél.) 18,93



muži



100 m: 1. Christian Coleman 9,98, 2. Ronnie Baker 9,98, 3. Noah Lyles 9,99, 4. Michael Rodgers (všetci USA) 10,01

400 m: 1. Akeem Bloomfield (Jam.) 44,33, 2. Abdalleleh Haroun (Kat.) 44,69, 3. Matthew Hudson-Smith (V. Brit.) 44,79

1500 m: 1. Brahim Kaazouzi (Mar.) 3:33,22, 2. Filip Ingebrigtsen (Nór.) 3:33,40, 3. Ayanleh Souleiman (Džib.) 3:33,42

3000 m: Yomif Kejelcha (Et.) 7:32,93, 2. Birhanu Balew (Bahr.) 7:34,26, 3. Stewart McSweyn (Austr.) 7:34,79

3000 m prek.: 1. Benjamin Kigen (Keňa) 8:06,19, 2. Chala Beyo (Et.) 8:07,27, 3. Soufiane El Bakkali (Mar.) 8:09,58

žrď: 1. Sam Kendricks (USA) 586, 2. Pawel Wojciechowski (Poľ.) 580, 3. Timur Morgunov (ANA) 580

oštep: 1. Magnus Kirt (Est.) 89,75, 2. Andreas Hofmann (Nem.) 88,58, 3. Jakub Vadlejch (ČR) 85,31

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rabat 14. júla(TASR) - Hneď v úvode 9. mítingu seriálu Diamantovej ligy atlétov na marockom Prince Moulay Abdellah Sports Complex v Rabate prekvapila prehra Lacickienéovej v skoku do výšky. Víťaznú sériu držala od 1. júla roku 2016, no k 45 víťazstvám v nepretržitom rade už ďalšie nepridala.Lasickienéová stroskotala už na 194 cm, zapísala si len 190 cm a vo výsledkoch sa delila o 3. miesto s Ukrajinkou Tabašnykovou. Bulharke Demirevovej stačilo na víťazstvo 194 cm.Na programe bolo 14 disciplín DL a hneď v prvej bežeckej utvoril na štvrtke Jamajčan Blomfield časom 44,33 rekord mítingu.V behu na 800 m pri neúčasti Juhoafričanky Semeyovej opäť triumfovala, tak ako v Lausanne, Niyonsabová z Burundi časom 1:57,90. Na 1500 m potešil domácich divákov Maročan Kaazouzi víťazstvom v osobnom rekorde 3:33,22 a prvýkrát prenikol v tejto sezóne na stupeň víťazov.V šprinte na 200 m sa za favoritku považovala tabuľková jednotka Nigérijčanka Okagbare-Ighoteguonorová, úplne však po predchádzajúcich zdravotných problémoch sklamala. Vďaka skvelému záveru triumfovala Bahamčanka Miller-Uibová v rekorde mítingu 22,29.V behu na 3000 m drvivým nástupom už 400 m pred cieľom rozhodol o svojom víťazstve Etiópčan Kejelcha vo výkone roka 7:32,93. S bolesťami z pretekov odstúpil domáci tromf Iguider. V behu na 100 m prek. najviac bodov v seriáli nazbierali Američanky McNealová a Nelvisová. Olympijská šampiónka v Riu McNealová, sezónna jednotka, odrazila nápor krajanky a zlepšila rekord mítingu na 12,51. Na šachovnici finišovali na prvých štyroch miestach výlučne prekážkarky USA.V skoku o žrdi sa opäť očakával súboj Francúza Lavillenieho s Američanom Kendricksom, no skončil sa predčasne. Lavillenie stroskotal už na 560 cm a Kendricks v rekorde mítingu s 586 cm si po Ríme a Paríži tretíkrát v sezóne pripísal maximum bodov.Na atraktívnej stovke súperili svetové jednotky Američania Baker a Lyles, no aj ich krajan Coleman, ktorý si na začiatku sezóny liečil zranenie. Po uliatom štarte Brita Prescoda, ktorého napodiv nediskvalifikovali, sa presadil v dramatickom finiši na šachovnici Coleman, ktorý sa v sezóne prvý raz dostal pod 10 sekúnd časom 9,98. Prví štyria Američania sa vtesnali do troch stotín. V behu na 5000 m prekvapila kríza Genzebe Dibabovej tri kolá pred cieľom a úradujúca majsterka sveta Keňanka Obiriová mala k víťazstvu so svetovým výkonom roka 14:21,75 ľahšiu cestu.V trojskoku zažiarila opäť Kolumbijčanka Ibargüenová s najlepším svetovým výkonom roka 14,96. V štyroch doterajších mítingoch DL táto olympijská víťazka v Riu a dvojnásobná majsterka sveta vždy zvíťazila. V hode oštepom si zlepšil Estónec Kirt výkonom 89,75 osobný rekord, vytvoril aj národný a rekord mítingu, a to v záverečnom pokuse, ktorým dokonale zaskočil favoritov. V závere mítingu ďalší NSV vytvoril v behu na 3000 m prek. Keňan Kigen v osobnom rekorde 8:06,19, prekvapujúco na najlepších nestačil olympijský víťaz i majster sveta, až 12. Keňan Conseslus Kipruto.V behu na 1000 m, ktorý nebol súčasťou DL, vytvorila v behu na 1000 m Juhoafričanka Caster Semenyová najlepší výkon roka, národný rekord i rekord DL časom 2:31,01.