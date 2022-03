Diamantové maľovanie: Aktivita, ktorá vám pomôže zbaviť sa stresu a úzkosti. Poznáte aj ďalšie benefity?

Zamilujú si ho starí aj mladí. Nejde však len o obyčajnú zábavu. Je to druh umenia, ktorý so sebou prináša aj mnoho prospešných benefitov. Zistite, ktoré to sú. Možno ste práve objavili svoj nový relaxačný koníček a nástroj pre duševnú terapiu.

Čo je diamantové maľovanie

Diamantové maľovanie spočíva v strategickom umiestňovaní malých farebných kamienkov z prírodnej živice (diamantov) na lepivý podklad, čím krok za krokom vytvárate obraz. Podklad, resp. predkreslená schéma obsahuje označenie (čísla/symboly), vďaka čomu viete, kam jednotlivé diamanty vsadiť - označenie reprezentuje konkrétnu farbu. Táto aktivita je akousi kombináciou maľovania podľa čísel a krížikového vyšívania.

Pôvod diamantového maľovania

Diamantové maľovanie pre deti aj dospelých, v modernej podobe ako ho poznáme dnes, vzniklo v roku 2010 v Ázii - patent spoločnosti Guangdong Dazu Yueming Laser Technology Co., Ltd. Netrvalo dlho a tento trend sa dostal aj na americkú a európsku pôdu. Obzvlášť veľkú obľubu získal v Rusku. Diamantové umenie však existovalo už predtým, v trochu inej forme - korálky sa lepili na zamatové plátna.

Pomáha redukovať stres a úzkosť

Žijeme v rušnej dobe plnej stresu, kedy mnoho ľudí trpí úzkosťami či depresiami. Dychové cvičenia, meditácia, prechádzky v prírode či rôzne druhy kreatívnej činnosti, ako napríklad spomínané diamantové maľovanie sú únikom z reality. Vaša myseľ presunie pozornosť na to, čo sa aktuálne deje (sústredí sa na vsádzanie správnych diamantov na určené miesta) a potlačí negatívne myšlienky do úzadia. Je to skvelý spôsob, ako odbúrať stres.

Zlepšuje koncentráciu

Sústredením mysle a pozornosti na jednu konkrétnu vec trénujete mozog. To sa následné odzrkadlí aj v iným oblastiach každodenného života. Takže, kým sa sústredíte na triedenie farebných diamantov a ich vsádzanie do mozaiky, váš mozog si vytvára nový návyk. Časom si všimnete, že sa dokážete oveľa dlhšie koncentrovať na pracovné či domáce úlohy a riešiť ich efektívnejšie.

Pomáha naštartovať kreativitu

Kreatívna činnosť vedie k rozvoju ďalšieho kreatívneho potenciálu - schopností a zručností. V predškolskom období má každé dieťa približne 95 % vrodenej tvorivosti, tá sa však vytráca, ak nie je systematicky trénovaná (je potlačená). Vďaka diamantovému maľovaniu si budete formovať odlišný spôsob myslenia, pri ktorom môžete prísť na nové nápady.

Zvyšuje hladinu dopamínu

Výskumy potvrdzujú, že kreatívne DIY (“urob si sám”) činnosti podporujú tvorbu dopamínu. Dá sa povedať, že ide o určitú odmenu, ktorú dostanete vždy, keď dokončíte zložitejšiu úlohu - hladina dopamínu v mozgu sa zvýši.

Dopamín je chemická látka, ktorá ovplyvňuje to, ako vnímame veci okolo nás. Vyššia hladina vedie k pocitom šťastia a pozitívnej nálade. Všetko zrazu vidíme v lepšom svetle. Vystavte si diamantové maľovanie s rámom na miesto, kde budete mať svoj výtvor stále na očiach.

Relaxácia a osobný priestor

Každý z nás potrebuje nejaký ten čas sám pre seba, bez tlaku a očakávaní okolia. Mať osobné záujmy a vyčleniť si na ne priestor v nabitom pracovnom dni/týždni je nevyhnutnosťou. Uvoľnite svoju myseľ, sadnite si ku kreatívnej a zábavnej činnosti, prestaňte odbiehať od povinnosti k povinnosti a relaxujte. Toto je váš čas!

Zlepšuje schopnosť riešiť problémy

Pri riešení problematických situácií sa zapája hlavne ľavá hemisféra, orientovaná na spracovanie informácií, analyzovanie a hľadanie racionálnych riešení. Rovnaká časť mozgu je zapojená a trénovaná aj pri diamantovom maľovaní podľa čísel, vďaka čomu sa zlepšuje schopnosť poradiť si aj so zložitejšími problémami.

Aktivita, ktorá zbližuje

Túto činnosť nemusíte vykonávať len osamote. Je to tiež skvelá zábava pre celú rodinu alebo priateľov - môžete skúsiť aj diamantové maľovanie podľa fotky a zvečniť tak spoločnú spomienku alebo príjemný zážitok.

Vďaka rôznym skupinám na sociálnych sieťach dokážete nájsť ľudí s podobnými záujmami, ktorých baví diamantové maľovanie alebo iná umelecká činnosť. Môže to byť tiež zdroj vašej ďalšej inšpirácie. Dokážete sa spojiť s ľuďmi z celého sveta a vymeniť si kreatívne nápady a užitočné rady.

Zdroj obrázkov:

Vymalujsisam.sk