Diego Maradona nemal štátny pohreb, na poslednej rozlúčke boli aj tisícky fanúšikov (foto)

27.11.2020 (Webnoviny.sk) - Namiesto trojdňovej poslednej poklony fanúšikov bola rakva s pozostatkami Diega Maradonu vystavená v Prezidentskom paláci v hlavnom meste Argentíny iba jeden deň. A namiesto štátneho pohrebu sa uskutočnila len súkromná rozlúčka najbližších ľudí futbalovej legendy ešte vo štvrtok večer. Tak si to želala Maradonova rodina a ustúpiť musel aj argentínsky prezident Alberto Fernández.Na pohrebe boli prítomní iba rodina a malý okruh priateľov. Mal prísne súkromný charakter. Maradonu uložili na posledný odpočinok na okraji Buenos Aires na cintoríne Jardín Bella Vista, kde boli pochovaní aj jeho rodičia Dalma a Diego.Posledná rozlúčka sa v krajine zasľúbenej futbalu a milujúcej Maradonu nezaobišla bez komplikácií. Prezidentský palác v Buenos Aires krátko po uzatvorení pre verejnosť musela pred stále prítomným davom ľudí brániť polícia.Použila pri tom aj slzný plyn a streľbu z gumových projektilov. Pohrebné auto s pozostatkami Maradonu cestou na cintorín sprevádzali desiatky trúbiacich áut a motoriek. Areál cintorína musela polícia uzavrieť.Jeden z najväčších futbalistov všetkých čias mal pohnutý osobný život poznačený závislosťou od kokaínu a alkoholu. Začiatkom novembra po dovŕšení šesťdesiatky podstúpil úspešnú operáciu krvnej zrazeniny v mozgu a mal sa liečiť zo závislosti od alkoholu.V stredu 25. novembra však nečakane skolaboval. Príčinou jeho úmrtia je podľa predbežných výsledkov pitvy akútne zlyhanie srdca. To však podľa jeho právnika nebola náhoda a dalo sa tomu zabrániť. Matías Morla oznámil, že chce prešetriť okolnosti smrti svojho exkluzívneho klienta. Najmä sa mu nepáči neskorý príchod sanitky na miesto s umierajúcim Maradonom."Je nepredstaviteľné, aby ho 12 hodín nikto neskontroloval a nevenoval mu dostatočnú pozornosť. A sanitke trvalo viac než polhodinu, kým sa dostavila. To je hlúposť na kriminál," vyhlásil Morla na sociálnej sieti.