Dieťa je pred umiestnením do reedukačného centra vypočuté zriedka, Susko to chce riešiť legislatívnou zmenou

Deti sú vypočuté len výnimočne

Legislatívna zmena

26.4.2024 (SITA.sk) - Minister spravodlivosti Smer-SD ) chce nariadiť povinnosť sudcu vždy vypočuť maloleté dieťa pred jeho umiestnením do reedukačného centra Informovalo o tom Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR s tým, že sa do medzirezortného pripomienkového konania predkladá návrh vyhlášky o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.MS SR chce takýmto spôsobom zareagovať na zistenia Generálnej prokuratúry SR , podľa ktorých takmer všetky deti v reedukačných centrách v rozhovoroch tvrdili, že neboli informované o súdnom konaní, v ktorom súd rozhodol o ich umiestnení do reedukačného centra. Nikto im ani nepovedal a nevysvetlil, dokedy bude ich umiestnenie trvať.Po zverejnenej správe GP SR rezort spravodlivosti konzultoval s Asociáciou rodinných sudcov a súbežne s tým minister Susko požiadal krajské a okresné súdy o poskytnutie potrebných informácií.Z informácií vyplynulo, že dieťa je pred umiestnením do reedukačného centra vypočuté len výnimočne.MS SR tak s cieľom tento problém riešiť pripravilo legislatívni zmenu.„Cieľom je zabezpečiť riadnu aplikáciu participačných práv maloletého v rámci rozhodovania o jeho umiestnení do reedukačného centra v prípade nariadenia výchovného opatrenia alebo v prípade nariadenia ústavnej starostlivosti stanovením povinnosti sudcu vždy vypočuť maloleté dieťa,“ uviedol Susko.Po tejto zmene bude môcť MS SR zisťovať, ako sa uvedené ustanovenie dodržiava v praxi, a to zberom štatistických dát z jednotlivých súdov.