Digitálna gramotnosť mladých Slovákov poklesla, je tesne nad úrovňou Európskej únie

Najväčší pomer v Chorvátsku

Česko stúplo o desať percentuálnych bodov

22.8.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko je tesne nad priemerom Európskej únie (EÚ) v digitálnych zručnostiach mladých ľudí. Najviac mladých so základnými digitálnymi zručnosťami je v Chorvátsku. Vyplýva to z meraní výskumnej agentúry EÚ Eurostat , ktorá ich robí od roku 2015.V priemere štyria z piatich mladých občanov EÚ vo veku 16 až 24 rokov takýmito zručnosťami disponujú. To je takmer o štvrtinu viac ako v súhrnnej skupine ľudí od 16 do 74 rokov.Najväčší pomer mladých ľudí so základným digitálnymi zručnosťami žije v Chorvátsku. Eurostat uvádza, že ide o 97 percent ľudí. Nasleduje ho Estónsko, kde takéto zručnosti má 93 percent ľudí. Priemer EÚ je v súčasnosti 80 percent. Podľa merania je Slovensko mierne nad priemerom Únie a digitálne zručnosti má 82 percent mladých ľudí.V susednom Česku je to 91 percent, Maďarsku 68, Poľsku 80 a Rakúsku 89 percent. V rámci tejto štatistiky sú na tom najhoršie Bulharsko (58 percent) a Rumunsko (56 percent)Od roku 2015 kedy eurobarometer začal s meraniami sa situácia v EÚ takmer nezmenila. V roku 2015 bol priemer EÚ 81 percent, čo je o jedno percento viac ako v súčasnosti. V prípade Slovenska digitálna gramotnosť mladých paradoxne tiež klesá. V roku totiž 2015 bola na úrovni 87 percent. Zručnosti sa zhoršili za posledné štyri roky vo všetkých susedných krajinách okrem Česka, kde stúpli takmer o desať percentuálnych bodov, naopak v Maďarsku o desať bodov klesli.