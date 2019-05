Digitálna transformácia škôl je súčasťou celoštátnej stratégie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. mája (TASR) – Digitálna transformácia škôl a vzdelávania je jednou z oblastí Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska 2019 až 2022 ako súčasti Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030. Materiál z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v utorok schválila vláda.Druhou oblasťou akčného plánu je vytvorenie základov pre moderné dátové a digitálne hospodárstvo a digitálnu transformáciu širšej ekonomiky a treťou je zlepšenie schopností verejnej správy využívať údaje a inovácie v prospech občanov.V dlhodobom časovom horizonte rokov 2022 až 2030 sú prioritnými oblasťami inovačné digitálne a dátové hospodárstvo, vzdelaná, zdravá a bezpečná spoločnosť, moderná a efektívna verejná správa, inteligentný rozvoj územia a kvalitná veda, výskum a inovácie svetovej úrovne.Súčasťou celkovej vízie aj je, aby sa Slovensko stalo do roku 2030 krajinou s inovačným a ekologickým priemyslom, ktorá ťaží zo znalostnej digitálnej a dátovej ekonomiky, s informačnou spoločnosťou a efektívnou verejnou správou. Tá má zabezpečiť inteligentné využívanie územia a infraštruktúry.uvádza dokument. Tento proces má slúžiť ako impulz pre naštartovanie rozvoja informačnej spoločnosti a transformácie tradičného priemyslu na koncepciu priemyslu 4.0.Podľa uznesenia má uvedený akčný plán vypracovať vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) s ďalšími ministrami a riaditeľom Národného bezpečnostného úradu do 31. júla 2019. Aktualizáciu stratégie digitálnej transformácie a vyhodnotenie jej uvedenia do praxe má podpredseda vlády predložiť kabinetu do konca roka 2021.