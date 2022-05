Digitálne kompetentní učitelia ako predpoklad digitálnej transformácie škôl

16.5.2022 (Webnoviny.sk) -Digitálne zručnosti sú nepochybne pre uplatnenie sa v 21. storočí nevyhnutné. Svet technológií rýchlo napreduje, čo nám ukázala aj pandémia. Správne využívanie rôznych IKT nástrojov sa ukázalo ako veľmi dôležité aj v školách. Okrem nedostatočného vybavenia škôl, je však problém aj vo vzdelávaní učiteľov, ktorí tieto nástroje nepoznajú, alebo ich nevedia plnohodnotne používať.Nielen rozvoj digitálnych zručností samotných učiteľov, ale aj prinášanie inovatívnych digitálnych nástrojov do vzdelávania,sú prioritami Programu koordinátorov digitálnych kompetencií , ktorý v spolupráci s partnermi realizuje vzdelávacia organizácia Junior Achievement (JA) Slovensko . V odbobí, ktorých kolegovia sú zapojení do tohto vzdelávacieho programu. Cieľom prieskumu bolo zistiť potreby učiteľov v oblasti využívania digitálnych technológií na škole, ich úroveň, stav a očakávania od koordinátora digitálnych kompetencií. Prieskum bol zameraný aj na zisťovanie frekvencie používania rôznych digitálnych nástrojov, programov a aplikácii, ktoré sú bežné a využívané učiteľmi aj dnes.Z prieskumu vyplynulo, že(54,9%)(Word, Excel, PowerPoint a pod.). Viackrát za týždeň ho využíva 29,7% a viackrát za mesiac 11,2 % opýtaných.však učitelia, napr. Edupage, alebo elektronickú triednu knihu. Až 82,5 % tak robí denne.Používanie vyššie uvedených nástrojov v uvedenej miere je prirodzené, keďže tieto nástroje sú už v školách etablované a využívajú sa pri každodennej práci, namiesto klasických triednych kníh, príp. slúžia na komunikáciu so žiakmi a rodičmi.učitelia vo svojej práci(Slido, Kahoot, Mentimeter). Vôbec ich nevyužíva 61,4 %, sporadicky 14,8 %, raz za mesiac 8,1 % a raz za týždeň iba 4,4 %. Tieto nástroje pritom môžu byť cenným nástrojom na doplnenie vyučovania o interaktívne a gamifikačné prvky a zatraktívnenie vyučovacích hodín pre samotných žiakov.v triedach je zastúpené s ohľadom na jeho frekvenciu takmer rovnomerne. Denne ho využíva 22,3 %, viackrát za týždeň 23,2 %, viackrát za mesiac 18,2 %, sporadicky 17,8 %. Vôbec ju nepoužíva 16,6 % respondentov.Podobné výsledky sa objavili aj pri otázke o(Zoom, MS Teams, Webex a pod.). Denne ho využíva 29,6 %, viackrát za týždeň 31,4 %, viackrát za mesiac 18,7 %, sporadicky 16,1 %. Vôbec ju nepoužíva 2,2 % respondentov. Tieto platformy zaznamenali pomyselný boom predovšetkým počas obdobia, keď boli školy z dôvodu pandémie zatvorené a práve prostredníctvom nich prebiehala dištančná výučba.Pri otázke(Google disk, OneDrive, DropBox) bolo ich využívanie rozložené rovnomerne. Najviac 23,7 % respondentov ich využíva viackrát za mesiac.ďalejzručností. Rozdelené boli do kategórií expert, pokročilý užívateľ, ovládam základné funkcie, vôbec neovládam a neviem posúdiť.tvorili najväčšiu skupinu tí respondenti, ktorí ovládajú základné funkcie, až 67,3 %. Pokročilých bolo 28,6 % respondentov a expertov iba 1,6 %.V používaníoznačilo 58,3 % respondentov, že ovláda základné funkcie a 26,9 % sú pokročilí. Prácu s ňou vôbec neovláda 9,3 respondentov. Ide pritom o nástroj, ktorý je už bežnou súčasťou škôl a sú ňou vybavené mnohé, predovšetkým základné školy.(Edupage, Elektronickú triednu knihu) ovláda v základných funkciách 55,4 % opýtaných a 33,8 % sa identifikovalo ako pokročilí užívatelia.Lepšie výsledky boli zaznamenané(Excel, Word a pod.). Väčšina sa považuje za pokročilých užívateľov (57,6 %) a 35,4 % ovláda základné funkcie.Pri(Slido, Kahoot a i.) výsledky neboli veľmi prekvapujúce. Až 57 % uviedlo, že ich vôbec nevyužíva a 20,6 % ovláda ich základné funkcie.Tieto výsledky napovedajú, že učitelia vedia používať na prijateľnej úrovni tie nástroje, ktoré sú dnes už pre nás bežné a pomerne rozšírené v každej sfére, vrátane škôl, resp. ovládajú základné funkcie týchto nástrojov, ako v prípade interaktívnej tabule, kancelárskych nástrojov, či online platforiem slúžiacich na komunikáciu a kolaboráciu. Nedostatky sa objavujú predovšetkým vo využívaní rôznych moderných interaktívnych aplikácií (Slido, Kahoot, Mentimenter a i.), ktoré by mohli prispieť k väčšej interaktivite na hodinách a pri ich správnom používaní byť cennou didaktickou pomôckou pre učiteľa.Prieskum sa zameral aj na. Ako najväčší problém označili respondenti to, že nie všetci ich žiaci majú rovnaký prístup k technológiám (29 %). To im neumožňovalo vzdelávať predovšetkým v online forme všetkých žiakov rovnako. Nedostatočnú kvalitu internetového pripojenia, ako prekážku pri väčšom využívaní, uviedlo 19 % a nedostatočné technické vybavenie v triedach, spolu s potrebnými znalosťami v ich používaní, uviedlo 18 % respondentov. Iba 8 % z nich si myslí, že intenzívnejšie využívanie IKT vo výučbe nie je potrebné a pre 4 % je problém, že nemajú vlastný počítač.Program koordinátorov digitálnych kompetencií, v rámci ktorého sa prieskum realizoval, jeCieľom programu je aj vybudovať komunitu učiteľov na dlhodobú výmenu a zdieľanie znalostí a vzájomnú podporu v oblasti digitálnych technológií a ich praktického využitia vo výchovno-vzdelávacom procese.