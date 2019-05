Digitálne nákupné poukážky sa tešia čoraz väčšej obľube. Pozrite si dôvody, pre ktoré by ste ich mali začať využívať aj vy!

O Cashback World:

Tradičné nákupné poukážky v papierovej či plastovej forme sa dajú použiť nielen na nákup, ale sú aj vhodným darčekom v prípade, ak chceme nechať obdarovanému slobodu výberu. Ich nevýhodou je, že s výnimkou poukážok nákupných centier, každý predajca vydáva vlastné, a tak sú zákazníci nútení zakúpiť si ich u každého zvlášť. Navyše, papierové či plastové nákupné poukážky, okrem toho, že sú menej flexibilné, majú aj neželaný ekologický dopad.Technologický pokrok je však badateľný aj v tejto oblasti. Medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World prinieslo na konci roka 2018 na slovenský trh novinku v podobe digitálnej nákupnej poukážky eVoucher. Je plnohodnotným ekvivalentom tradičných nákupných poukážok. Dá sa zakúpiť online a je využiteľná u vybraných zmluvných predajcov Cashback World, ktorých počet neustále rastie."Zaobstaranie eVouchera je veľmi jednoduché. Ak ste zákazníkom Cashback World, môžete ho zakúpiť online cez cashbackworld.com lebo prostredníctvom aplikácie The Cashback App. Po vygenerovaní e-poukážky ju môžete ihneď použiť na nákup u vybraného zmluvného predajcu, ktorý ju akceptuje alebo poslať ďalej ako darček. Celý proces zaberie len pár sekúnd," informuje Laura Bertoldová, Head of Marketing v spoločnosti myWorld Slovakia, prevádzkovateľa medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World.Digitálna poukážka eVoucher však prináša aj ďalšie benefity. Za každú jeho kúpu dostane zákazník časť zo zaplatenej sumy späť na svoj bankový účet. Súčasne získava aj tzv. Shopping Points, za ktoré získa ďalšie atraktívne zľavy. Prednosťou eVouchera je aj jeho menší ekologický dopad. Tým, že je digitálny, šetrí nielen papier či plast, za jeho kúpou netreba nikam cestovať, pretože všetko sa dá vybaviť online z jedného miesta.Ak by ste aj vy chceli využívať výhody, ktoré eVoucher ponúka, zaregistrujte sa bezplatne na cashbackworld.com alebo u ktoréhokoľvek zmluvného predajcu Cashback World. Budete môcť začať okamžite výhodne nakupovať u viac ako 130 000 zmluvných predajcov v 47 krajinách sveta.Medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World ponúka atraktívne nákupné výhody (Cashback a Shopping Points) zákazníkom, ktorí chcú ušetriť pri svojich nákupoch v kamenných obchodoch použitím Cashback karty alebo online. Okrem toho ponúka predajcom jednoduchý a inovatívny vernostný program, ktorý im umožní stať sa súčasťou tohto nákupného sveta. Cashback World je v súčasnosti aktívny v 47 krajinách sveta. 13 miliónov jeho zákazníkov členov si užíva nákupné výhody u približne 130 000 obchodných partnerov na celom svete.Inzercia