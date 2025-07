Digitálne platby na vzostupe: Slováci menia spôsob, akým cestujú

Dovolenkový rozpočet Slováka sa zvýšil oproti minulému roku o 90 eur na osobu.



Viac ako 80 % slovenských turistov platí v dovolenkovej destinácii kartou, smartfónom alebo hodinkami.



Slováci po novom očakávajú od bánk inovácie, ktoré zlepšia ich cestovateľské zážitky.



Za bankové služby sú ochotní zaplatiť v priemere 1,8 eura mesačne.



Finančné správanie Slovákov na dovolenkách

Digitálne platby a technologické inovácie

Očakávania Slovákov od bánk a finančných inštitúcií

Slováci aktívne vyhľadávajú digitálne bankové riešenia

24.7.2025 (SITA.sk) -Toto leto plánuje 42 % Slovákov stráviť dovolenku v zahraničí. Najobľúbenejšou destináciou je Česká republika. Slováci počas ciest do zahraničia vynikajú v riadení financií a využívajú digitálne nástroje, pričom každý štvrtý volí platbu pomocou digitálnej peňaženky.Dovolenkový rozpočet Slováka sa oproti minulému roku zvýšil o 11,25 % na 890 eur na osobu. Hlavné výdavky tvoria strava, výlety a suveníry. Takmer polovica Slovákov si výdavky na dovolenku dôkladne naplánuje ešte pred odchodom a až 83 % dodrží svoj plánovaný rozpočet. Z respondentov štúdie iba 14 % priznáva, že prispôsobuje svoje výdavky spolucestujúcim, hoci to znamená prekročenie plánovaného rozpočtu.Na vlastnú päsť do zahraničia vycestuje 51 % a dovolenkové zájazdy zvolí 49 % respondentov. Najobľúbenejšími destináciami sú Česko, Chorvátsko a Taliansko. V oboch prípadoch si na nákup služieb s najväčšou pravdepodobnosťou vyberú online kanály a rozhodnú sa platiť digitálne.Podľa štúdie, viac ako 4/5 slovenských turistov platí v dovolenkovej destinácii kartou, smartfónom alebo hodinkami. Používanie mobilných peňaženiek vzrástlo medziročne o 28 %."Slováci radi platia prostredníctvom mobilných peňaženiek, ktoré sú podporované systémami a technológiami spoločnosti Visa. Kľúčovou technológiou je tokenizácia, ktorá poskytuje ďalšiu vrstvu zabezpečenia, takže cestujúci môžu platiť pohodlne a bezpečne," uvádza Marcel Gajdoš, generálny riaditeľ spoločnosti Visa pre Česko, Slovensko a Maďarsko.Štúdia spoločnosti Visa odhaľuje, že medzi najfrustrujúcejšie problémy súvisiace s cestovaním patria neočakávané okolnosti ako zrušené alebo meškajúce lety, stratená batožina, preplnené turistické destinácie, obavy z podvodov a vreckových zlodejov, všeobecná bezpečnosť, a 10 % slovenských dovolenkárov priznalo problémy s nedostupnými či nefungujúcimi platobnými metódami.Slovenskí spotrebitelia očakávajú od bánk riešenia, ktoré zlepšia ich cestovateľské zážitky. Najčastejšie využívajú cestovné poistenie naviazané na platobnú kartu (22 %) a výhodné výmenné kurzy (16 %). Za tieto služby sú ochotní zaplatiť v priemere 1,8 eura mesačne, pričom 9 % z nich je ochotných platiť viac ako 5 eur. Medzi preferované nástroje patrí sledovanie výdavkov v reálnom čase a porovnávač cien cestovných služieb. Respondenti v rámci CEE regiónu vo veku 26 až 34 rokov ďalej vyjadrili záujem o využívanie nástrojov na správu skupinových výdavkov.Slováci spomedzi krajín CEE nezaostávajú a aktívne vyhľadávajú nové digitálne riešenia v bankovom ekosystéme, ktoré by im uľahčili správu financií počas zahraničných ciest.Na otázku, aké funkcie by chceli, aby im banka ponúkla, sa na prvých priečkach umiestnili väčšie zľavy na letenky, hotely a vernostné programy."Preferencie spotrebiteľov poukazujú na jasný dopyt po moderných bankových riešeniach a predstavujú príležitosť pre finančné inštitúcie rozšíriť ponuku a prehĺbiť angažovanosť klientov prostredníctvom cestovných služieb. Visa disponuje špecialistami, zdrojmi dát a technológií, vďaka čomu je vo svete cestovného ruchu skvelým partnerom nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre banky," dodáva Marcel Gajdoš, generálny riaditeľ spoločnosti Visa pre Česko, Slovensko a Maďarsko.Informačný servis