Digitálne účtovníctvo má štýl: wflow odštartovalo novú éru na Slovensku

1.7.2025 (SITA.sk) -Platforma wflow na minulotýždňovom podujatí priniesla jasný odkaz – digitálne účtovníctvo nie je budúcnosť, ale prítomnosť, ktorá už dnes šetrí firmám čas, peniaze aj energiu. Ako povedal CEO spoločnosti Robert Soudný počas úvodného bloku:"Ešte pred pár rokmi bola digitalizácia účtovníctva vnímaná ako bonus. Dnes je to štandard. Automatizácia pomáha nielen účtovníkom, ale aj manažérom a podnikateľom sústrediť sa na to, čo je dôležité – rast firmy."Digitálne účtovníctvo wflow aktuálne využíva už viac než 7 000 firiem v 18 krajinách, pričom každý mesiac sa cez platformu spracuje vyše 500 000 dokladov v hodnote presahujúcej 1 miliardu eur. A to všetko s dôrazom na efektivitu a ekologický prístup."Digitalizáciou dokladov ušetria firmy nielen desiatky tisíc listov papiera, ale znížia aj emisie skleníkových plynov až o 70 %, čo je reálny dopad na životné prostredie," zdôraznil Soudný.Počas podujatia, na ktorom spoločnosť oznámila oficiálny príchod na slovenský trh, sa účastníci dozvedeli, ako wflow funguje v praxi. Rozhranie umožňuje kompletné schvaľovanie faktúr či účteniek, a to aj priamo z mobilu – kdekoľvek a kedykoľvek. Všetky dokumenty sú uložené v cloude a spravované pomocou umelej inteligencie, ktorá automatizuje spracovanie a eliminuje chyby.Novinkou, ktorú plánuje wflow priniesť aj na Slovensko, sú– každá služba alebo zamestnanec môže dostať vlastnú kartu, čím sa výrazne zvyšuje bezpečnosť firemných financií. Tento systém už úspešne funguje v Českej republike a podľa Soudného "predstavuje ďalší logický krok v ochrane firemného rozpočtu."Jedným z hlavných hostí večera bol Boris Podolák, CEO The Spot – najväčšieho coworkingového priestoru v strednej Európe. V Spote sídlia aj slovenské kancelárie wflow a práve odtiaľ prichádzajú reálne skúsenosti s digitalizáciou:"Odlúčili sme sa od materskej firmy a potrebovali sme zvládnuť finančnú agendu efektívne a s minimálnymi nákladmi. Jedna osoba dnes spravuje účtovníctvo aj administratívu celej organizácie. Bez digitalizácie cez wflow by to nebolo možné. Ušetrili sme, zrýchlili a máme prehľad," povedal Podolák.Wflow preto odporúča aj ostatným firmám v skupine, ktoré už podľa neho začali systém zavádzať.Wflow svoju platformu úspešne vyvíja už 5 rokov a do budúcnosti plánuje ešte viac – hlbšiu integráciu umelej inteligencie, rozšírenie funkcií pre controlling a ešte viac možností pre analytiku v reálnom čase. Podľa Soudného:"Rok 2025 bude rokom ďalšieho rastu automatizácie a zároveň predpokladáme, že elektronická fakturácia sa stane legislatívnym štandardom aj na Slovensku."Spoločnosť už dnes zaujíma až 70 % trhu s digitalizáciou účtovníctva v Česku a na Slovensku rýchlo rastie. Ročný opakovaný príjem dosiahol v roku 2024 sumu 2,9 milióna eur, čo predstavuje nárast o 59 %.Oficiálny štart wflow na Slovensku sprevádzal aj networking pri ktorom sa prepájali účtovníci, podnikatelia, CFO aj technologickí nadšenci. Všetkých spájala spoločná vízia – nahradiť papier a byrokraciu digitálnou jednoduchosťou."Digitalizácia už nie je len doménou technologických firiem. Dnes je to nevyhnutný nástroj aj pre stavebníctvo, maloobchod či logistiku. Každý, kto pracuje s dokladmi, môže mať úžitok z wflow," uzavrel Soudný.Práve technológie podľa neho môžu byť ideálnou cestou, ako zefektívniť spoluprácu podnikateľov aj účtovných firiem. Wflow sa snaží zefektívniť účtovníctvo a zároveň znížiť environmentálnu stopu – čím otvára dvere do novej digitálnej éry.Viac informácií na: www.wflow.com/sk Informačný servis