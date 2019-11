Digitálny životopis by mal zefektívniť prácu HR manažmentu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. novembra (TASR) - Aj keď je na Slovensku momentálne vysoká zamestnanosť, stále sa pracovný trh vyznačuje viacerými negatívnymi špecifikami. Vysoká fluktuácia, odchod zo zamestnania už počas skúšobnej doby, mladí ľudia bez práce po skončení školy – to sú iba niektoré z negatívnych javov na trhu práce.Na tieto problémy reaguje startup CapaCV – prvý digitálny životopis, ktorý prináša zásadné zmeny do celého HR manažmentu. Benefity prináša nielen ľuďom, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie, ale aj firmám hľadajúcim do svojho tímu kvalitných spolupracovníkov.Ako informovali médiá vo štvrtok dvaja z autorov CapaCV Jakub Kuvik a Marek Hradílek, často sa stretávali s riaditeľmi HR oddelení vo firmách. Nápad vytvoriť digitálny životopis vznikol ako odpoveď na hlavný problém predselekčného výberu vhodných kandidátov na otvorenú pozíciu.povedal Kuvik.Digitálny životopis umožňuje kandidátom odprezentovať cez video svoje mäkké zručnosti. Ide hlavne o komunikačné zručnosti, vedenie tímu, kreativitu, organizačné schopnosti, empatiu či samostatnosť. Tieto vlastnosti, ako zdôraznil Hradílek, sú veľakrát omnoho dôležitejšie ako skúsenosti či prax uchádzača o zamestnanie.Digitálny životopis má široké využitie v rámci HR manažmentu. Je výborným nástrojom pre jednotlivcov, ako sa efektívne odprezentovať.Podľa Jozefa Kleina, predsedu predstavenstva Asseco, ktorý je zároveň mentorom startupu, ide o vhodné riešenie pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí chcú zaujať firmu inak ako tradičným životopisom a tak razantne zvýšiť svoje šance na prvý osobný pohovor.Ďalší z autorov Roland Štadler podčiarkol skutočnosť, že CapaCV má veľký potenciál využitia aj pre firmy.zdôraznil Štadler.Autori novinky majú ambície vyvinúť v krátkom čase riešenie aj pre firmy. Okrem slovenského trhu by radi expandovali aj na trhy Európskej únie, respektíve na ďalšie trhy, ktoré sú digitálnym riešeniam naklonené. Aj preto oceňujú skutočnosť, že sa stali súčasťou deväťmesačného programu startupového akcelerátora Perry Talents.