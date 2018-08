Dionne Warwick už o necelý mesiac v Prahe pripomenie Arethu Franklin

Foto: Brothers Music Agency Foto: Brothers Music Agency

Bratislava 22. augusta (OTS) - Držiteľka 5 cien Grammy zaspieva v pražskom Kongresovom centre a ponúkne to najlepšie zo svojej 55-ročnej kariéry." uviedla speváčka po minulotýždňovom odchode Arethy Franklin. Obe speváčky patria k vokálnym virtuózkam a najúspešnejším postavám hudby 60. a 70. rokov. Spája ich predovšetkým Whitney Houston, ktorej bola Aretha Franklin kmotrou a Dionne Warwick je jej sesternicou. V hudbe je ich najznámejšou spojitosťou skladba I Say a Little Prayer, ktorú pôvodne v roku 1966 naspievala Dionne Warwick a o dva roky neskôr ju do hitparád vrátila verzia Arethy Franklin. Poprvýkrát si spoločne pieseň, v Česku známu ako „Proč mě nikdo nemá rád" obe divy zaspievali v roku 1981 v televíznej šou Solid Gold. Práve týmto hitom legendárna Dionne Warwick svoju kolegyňu v Prahe pripomenie.,“ uviedol, riaditeľ agentúry Brothers Music Agency, ktorá je organizátorom koncertu . Speváčka v Prahe zaspieva so svojou sprievodnou skupinou, so synom Davidom Elliottom a vnučkou, speváčkou Cheyenne Elliott.Dionne Warwick začínala v gospelovom zbore, s ktorým sprevádzala Elvisa Presleyho. Jej skladby Say a Little Pray For You či Walk on By sa stali nesmrteľnými hitmi, rovnako ako soškou Grammy ocenený song That's What Friends Are For (Keep Smiling), ktorý naspievala s Eltonom Johnom, Steviem Wonderom a Gladys Knight. Do širokého povedomia sa zapísala v benefičnom singli We Are the World po boku Michaela Jacksona, Lionela Ricchieho, Tiny Turner či Diany Ross. Okrem toho naspievala duetá s Gloriou Estefan, Oliviou Newton John, Plácidom Domingom, Frankom Sinatrom, B.B. Kingom a samozrejme so svojou sesternicou, nezabudnuteľnou Whitney Houston, s ktorou absolvovala tiež spoločné turné Soul Divas (2004).V roku 2014 vydala nahrávky s novou generáciou hviezd, ako sú CeeLo Green, Ne-Yo alebo Jamie Fox.Jej piesne, ktoré niekoľkokrát naživo zaspievala na odovzdávaní cien Oscar, znejú vo filmoch Svadba môjho najlepšieho priateľa, Dieťa Bridget Jonesovej či v seriáli Simpsonovci.Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal: