Diplomati dúfajú,že na dosiahnutie dohody o brexite je čas do novembra

Na archívnej snímke anti-brexitový proeurópsky stúpenec Steve Bray drží plagáty na ceste Abingdon Green od parlamentu v Londýne 9. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 15. októbra (TASR) - Ešte stále je dosť času na dosiahnutie politickej dohody o riadenom odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie, naznačili v pondelok viacerí európski diplomati na úvod zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu.Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ dohodu o brexite pripúšťajú aj napriek zlyhaniu posledného kola rokovaní a po neúspechu nečakanej nedeľňajšej schôdzky vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera s britským ministrom pre brexit Dominicom Raabom.Ich stretnutie v Bruseli trvalo iba hodinu a Barnier sa následne pre médiá vyjadril, že jednou z vážnych prekážok zostáva budúcnosť hraníc medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko.Viacerí ministri však po príchode do Luxemburgu - na stretnutie, ktoré povedie šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová - pripustili, že k možnej dohode určite nedôjde tento týždeň na summite EÚ v Bruseli.Hlavy vlád a štátov sa stretnú už v stredu na pracovnej večeri, ktorej témou bude práve brexit. Aj napriek tomu naznačili, že ešte zostáva dosť času na vyriešenie sporných otázok, ako sú pravidlá obchodovania v Severnom Írsku. EÚ si predstavuje možnosť zotrvania tejto britskej provincie v colnej únii s EÚ, kým Londýn tento scenár vylúčil.Dohoda by sa mala dosiahnuť do mimoriadneho novembrového summitu EÚ o brexite 17-18. novembra.uviedol pred novinármi šéf britskej diplomacie Jeremy Hunt. "" vyjadril nádej.Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák naznačil, že ministri sú sklamaní, že sa počas víkendu, keď o tejto otázke rokovali veľvyslanci pri EÚ, nepodarilo dosiahnuť návrh dohody.povedal Lajčák.V podobnom duchu sa vyjadril aj španielsky minister zahraničných vecí Josep Borrell, keď novinárov upozornil, že, lebo ešte stále je čas, ešte jeden mesiac.Šéf maltskej diplomacie Carmelo Abela zdôraznil, že všetky členské krajiny EÚ chcú vidieť dohodu o riadenom brexite, aby sa zabránilo chaosu a ekonomickým škodám v dôsledku odchodu jednej z najväčších ekonomík Únie.Abela v tejto súvislosti citoval Barnierov výrok, že brexit je situácia, pri ktorej strácajú obe strany, a teraz treba urobiť všetko pre to, aby táto situácia nebola "