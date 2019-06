Diplomati EÚ vyzvali po útokoch na tankery v Ománe na zdržanlivosť

Na snímke slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel/Luxemburg 17. júna (TASR) - Členské krajiny EÚ vyzvali v pondelok na opatrnosť pri pripisovaní viny za útoky na ropné tankery, ku ktorým došlo počas minulého týždňa v Perzskom zálive.odkázal šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák po príchode na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu.Viacero ministrov zahraničných vecí v tejto súvislosti podporilo výzvu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na nezávislé vyšetrovanie výbuchov, ktoré poškodili dva tankery. Tento incident viedol k zvýšeniu napätia v oblasti Perzského zálivu a spôsobil aj prudké stúpanie cien ropy.Americký prezident Donald Trump sa vyjadril, že za útokmi v Ománskom zálive stojí Irán. K tomuto názoru sa prikláňa aj Spojené kráľovstvo, avšak EÚ vyzýva na opatrnosť.To potvrdil aj slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, keď na otázky novinárov na túto tému upozornil, že sa treba opierať iba o fakty a vylúčiť rôzne dohady.vysvetlil Lajčák. Európska únia by podľa jeho slov mala dodržiavať svoje záväzky v súlade s medzinárodným právom a snažiť sa zistiť okolnosti, ktoré viedli k útokom na tankery.Zároveň odmietol spájať riešenie tejto otázky s inými, ktoré sa týkajú Iránu.dodal.Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas novinárom pripomenul, že EÚ pozná zistenia americkej a britskej spravodajskej služby, podľa ktorých je za útoky na tankery zodpovedný Irán, ako však dodal, Únia tieto správy porovnáva so spravodajskými informáciami svojimi.zdôraznil Maas.V rovnakom duchu vystúpil aj šéf fínskej diplomacie Pekka Haavisto, ktorý chce, aby EÚ malapredtým, než dospeje k nejakému rozhodnutiu.Minister zahraničných vecí Luxemburska Jean Asselborn v tejto súvislosti varoval pred opakovaním diplomatických krokov z roku 2003, ktoré viedli k invázii do Iraku.povedal.(spravodajca TASR Jaromír Novak)