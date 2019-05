Diplomati SR prehĺbili spoluprácu V4 s Holandskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 29. mája (TASR) - Slovenské veľvyslanectvo v Holandsku v utorok (28. 5.) zorganizovalo v Rotterdame tretí ročník prezentácie startupových projektov z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Holandsku. Podujatie s názvom "V4 Startups in the Netherlands 2019" sa konalo v rámci predsedníctva SR vo V4.Podľa údajov slovenskej ambasády podujatie bolo pripravené v spolupráci so spoločnosťou AXS Capital Markets Amsterdam.Na akcii, ktorá prilákala viac ako 100 prominentných hostí vrátane investorov, diplomatov a predstaviteľov holandskej štátnej správy, bola zaznamenaná rekordná účasť 23 inovatívnych startupov zo sektora informačných a komunikačných technológií (IKT) zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a prvýkrát aj z Holandska.Cieľom podujatia bolo uľahčiť prístup slovenským a stredoeurópskym talentom k zahraničnému kapitálu. Podľa vyjadrenia veľvyslanca SR v Holandsku Romana Bužeka Slovensko a ďalšie krajiny V4 majú obrovský potenciál, ktorý je však do veľkej miery stále nevyužitý.skonštatoval Bužek. A zdôraznil, že slovenské startupy ako Planeat, AGROBOTIX, Carrivederci, Solved či Songoroo odviedli na tomto podujatí skvelú prácu, zaujali mnohých investorov a reprezentovali Slovensko na profesionálnej úrovni.Veľvyslanectvo SR v Holandsku spresnilo, že podujatie "" sa stalo oficiálnym sprievodným podujatím 9. ročníka Globálneho podnikateľského samitu (GES 2019), ktorý sa bude konať začiatkom júna v Haagu, prvýkrát v histórii na území Európy.Odborná porota vybrala aj celkového víťaza podujatia. Stal sa ním český startup ThreatMark zaoberajúci sa problematikou kybernetickej bezpečnosti. Víťaz získal pozvánku na Globálny podnikateľský samit.Porota vybrala aj najlepší startup z každej zúčastnenej krajiny. Za Slovensko cenu Andersen Tax & Legal, ako aj investičný workshop od NIBC získal startup AGROBOTIX zaoberajúci sa automatizáciou v oblasti poľnohospodárskej výroby.Súčasťou podujatia v Rotterdame bola aj panelová diskusia, ktorej cieľom bolo poukázať na investičné možnosti v krajinách V4 či inšpirovať sa holandským startupovým prostredím. Prítomná zástupkyňa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) informovala účastníkov tejto akcie o možnostiach podnikania a všeobecne o investičnom prostredí na Slovensku.(spravodajca TASR Jaromír Novak)