Dirigent J. Valčuha uvedie v SND dve predstavenia opery Don Carlo

V Slovenskom národnom divadle (SND) sa 5. a 7. mája po prvý raz predstaví prominentný svetobežník, dirigent Juraj Valčuha. Uvedie operu Giuseppe Verdiho Don Carlo. "Fascinujúcu intímnu drámu na pozadí monumentálnej historickej fresky, ktorej dal v Opere SND elegantnú minimalistickú scénickú podobu slovinský režisér Diego de Brea," uviedla pre TASR tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.





Hudobnú kvalitu opery inšpirovanej dielom Friedricha Schillera, ukotvenej v 16. storočí, podľa nej umocní taktovka dirigenta, ktorý exceluje na svetových pódiách.Valčuha je od roku 2016 hudobným riaditeľom operného domu v Neapole. "Od júna tohto roka bude aj hudobným riaditeľom symfonického orchestra Houstonských symfonikov v americkom štáte Texas," poznamenala Pažítková k dirigentovi, ktorý viedol svetové orchestre vrátane Berliner Philharmoniker, Boston Symphony či New York Philharmonic a predstavil sa na prestížnych operných scénach. V rokoch 2009 až 2016 bol šéfdirigentom Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI v Turíne. "Od sezóny 2017/2018 je hlavným hosťujúcim dirigentom berlínskeho Konzerthausorchestra. Okrem iných uznaní získal cenu Premio Abbiati 2018 od talianskych hudobných kritikov v kategórii najlepší dirigent," dodáva SND a pripomína, že Valčuha je pravidelným hosťom na Bratislavských hudobných slávnostiach aj v Slovenskej filharmónii. "So svojou majstrovskou taktovkou predstúpi pred orchester Opery SND po prvý raz," podčiarkla Pažítková.Opera SND avizuje, že Verdiho Don Carlo sa na jej scénu vracia po troch rokoch a len na dve predstavenia. Pod taktovkou Juraja Valčuhu účinkujú – v titulnej postave Tomáš Juhás, Jolana Fogašová ako Alžbeta z Valois, Monika Fabianová ako Eboli, Peter Mikuláš ako kráľ Filip II., Jozef Benci ako Veľký inkvizítor a Daniel Čapkovič ako Rodrigo. So sólistami sa predstaví orchester a zbor SND.Predstavenia sa začínajú o 18.00 h v novej budove SND.