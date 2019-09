Disciplinárka SFZ uzavrela Slovanu štadión za výtržnosti s Trnavou

Na snímke vpravo jeden z fanúšikov Slovana vbehol na ihrisko a pridal sa k roztržke hráčov oboch mužstiev počas dohrávky 8. kola Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 15. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 27. septembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odohrajú sobotné domáce stretnutie 10. kola Fortuna ligy proti Nitre pred prázdnymi tribúnami. Úradujúci majster musí navyše zaplatiť pokutu 10-tisíc eur. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) ho potrestala za hrubé násilné správanie divákov počas derby so Spartakom Trnava v 8. kole FL.Medzi previneniami sa uvádzajú vulgárne pokriky, hrubé urážky SFZ a prezidenta SFZ, použitie pyrotechniky, s následným spôsobením požiaru, vhodenie plastových pohárov a papierov na hraciu plochu, s následným prerušením stretnutia a vbehnutie divákov domácich na ihrisko, s následným napadnutím hráča.Disciplinárka vytkla Slovanu nedostatočnú organizáciu, ktorá mala za následok umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky, hromadného vniknutia divákov na ihrisko a dopustenie fyzického napadnutia hráča divákom.Okrem uzavretia štadióna a pokuty uložila "belasým" ochranné opatrenie, spočívajúce vo zvýšení počtu členov usporiadateľskej služby v sektore C na domáce stretnutia.Podľa pravidiel SFZ sa môžu na sobotnom zápase s Nitrou zúčastniť deti do 15 rokov v sprievode 1 dospelej osoby na 10 detí a funkcionárov klubov, v počte 30 osôb, uvádza sa v správe DK SFZ.