Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 6.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. septembra 2025

Disciplinárny proces so sudkyňou Záleskou pre údajné prieťahy pokračuje vykonávaním dôkazov


Tagy: disciplinárny proces Súdy

Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR bude v pondelok 8. septembra pokračovať vykonávaním dôkazov disciplinárny proces so sudkyňou



Zdieľať
spis 3 b 676x470 6.9.2025 (SITA.sk) - Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR bude v pondelok 8. septembra pokračovať vykonávaním dôkazov disciplinárny proces so sudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelou Záleskou. Disciplinárny návrh na sudkyňu z dôvodu údajných prieťahov podala šéfka Súdnej rady SR Marcela Kosová, ako aj predseda ŠTS Michal Truban.


V rámci disciplinárnych návrhov žiadajú navrhovatelia preloženie Záleskej na súd nižšieho stupňa a zníženie funkčného platu. Podľa stanoviska jej právneho zástupcu Matúša Harkabusa Záleská vinu odmieta.

Spúšťačom je námietka zaujatosti


Podľa disciplinárneho návrhu podaného šéfkou súdnej rady sudkyňa nerozhodla v primeranej lehote o námietke zaujatosti, ktorú voči nej podal obžalovaný advokát David Lindtner. Námietka bola konkrétne doručená na ŠTS v auguste 2023, sudkyňa však o nej rozhodla až vo februári 2024, čím spôsobila zbytočné prieťahy v konaní. Z tohto dôvodu Kosová navrhla znížiť sudkyni pat o 20 percent na dobu troch mesiacov.

Disciplinárny návrh šéfa ŠTS sa týka viacerých trestných vecí, v ktorých podľa neho Záleská spôsobila neodôvodnené prieťahy nekonaním alebo oneskoreným vypracovaním rozsudkov. Konkrétne pre pochybenie v 22 skutkoch Truban navrhol, aby disciplinárny senát preložil Záleskú na súd nižšieho stupňa a znížil jej plat o 50 percent na dobu troch mesiacov.

Sudkyňa sa totiž podľa neho dopúšťa sústavného a dlhodobého porušovania povinností sudcu. „Ide o konanie sudkyne, ktoré má dlhodobý a opakovaný charakter,“ skonštatoval Truban na predošlom pojednávaní v júni.

Pomsta a snaha zbaviť sa sudkyne


Podľa advokáta Harkabusa je podstatou disciplinárneho stíhania Záleskej pomsta a snaha zbaviť sa jej ako sudkyne ŠTS. Pripomenul pri tom, že Truban sa od svojho nástupu do funkcie predsedu ŠTS zameral na preverovanie trestných vecí, ktoré prejednávala Záleská. U iných sudcov tak podľa neho urobil až neskôr. „Vidíme zjavnú účelovosť návrhu,“ skonštatoval v júni Harkabus.

Truban v súvislosti s disciplinárnym návrhom pre média povedal, že žiadny zo sudcov ŠTS nemal toľko prieťahov ako Záleská. „Pôsobím na tom súde skoro od jeho začiatku, mám dostatočný prehľad,“ skonštatoval v júni. Zároveň doplnil, že sudkyňu pre nevypracovanie rozhodnutia v zákonnej lehote napomenul už v roku 2020. „Mal som za to, že to najmiernejšie opatrenie-napomenutie, bude stačiť. Nestačilo,“ doplnil Truban.


Zdroj: SITA.sk - Disciplinárny proces so sudkyňou Záleskou pre údajné prieťahy pokračuje vykonávaním dôkazov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: disciplinárny proces Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vzťahy medzi Indiou a USA zostávajú veľmi pozitívne, tvrdí premiér Módí
<< predchádzajúci článok
Napätie medzi Venezuelou a USA stúplo, Maduro vyzval na dialóg s Washingtonom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 