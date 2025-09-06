|
06. septembra 2025
Disciplinárny proces so sudkyňou Záleskou pre údajné prieťahy pokračuje vykonávaním dôkazov
Tagy: disciplinárny proces Súdy
6.9.2025 (SITA.sk) - Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR bude v pondelok 8. septembra pokračovať vykonávaním dôkazov disciplinárny proces so sudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelou Záleskou. Disciplinárny návrh na sudkyňu z dôvodu údajných prieťahov podala šéfka Súdnej rady SR Marcela Kosová, ako aj predseda ŠTS Michal Truban.
V rámci disciplinárnych návrhov žiadajú navrhovatelia preloženie Záleskej na súd nižšieho stupňa a zníženie funkčného platu. Podľa stanoviska jej právneho zástupcu Matúša Harkabusa Záleská vinu odmieta.
Podľa disciplinárneho návrhu podaného šéfkou súdnej rady sudkyňa nerozhodla v primeranej lehote o námietke zaujatosti, ktorú voči nej podal obžalovaný advokát David Lindtner. Námietka bola konkrétne doručená na ŠTS v auguste 2023, sudkyňa však o nej rozhodla až vo februári 2024, čím spôsobila zbytočné prieťahy v konaní. Z tohto dôvodu Kosová navrhla znížiť sudkyni pat o 20 percent na dobu troch mesiacov.
Disciplinárny návrh šéfa ŠTS sa týka viacerých trestných vecí, v ktorých podľa neho Záleská spôsobila neodôvodnené prieťahy nekonaním alebo oneskoreným vypracovaním rozsudkov. Konkrétne pre pochybenie v 22 skutkoch Truban navrhol, aby disciplinárny senát preložil Záleskú na súd nižšieho stupňa a znížil jej plat o 50 percent na dobu troch mesiacov.
Sudkyňa sa totiž podľa neho dopúšťa sústavného a dlhodobého porušovania povinností sudcu. „Ide o konanie sudkyne, ktoré má dlhodobý a opakovaný charakter,“ skonštatoval Truban na predošlom pojednávaní v júni.
Podľa advokáta Harkabusa je podstatou disciplinárneho stíhania Záleskej pomsta a snaha zbaviť sa jej ako sudkyne ŠTS. Pripomenul pri tom, že Truban sa od svojho nástupu do funkcie predsedu ŠTS zameral na preverovanie trestných vecí, ktoré prejednávala Záleská. U iných sudcov tak podľa neho urobil až neskôr. „Vidíme zjavnú účelovosť návrhu,“ skonštatoval v júni Harkabus.
Truban v súvislosti s disciplinárnym návrhom pre média povedal, že žiadny zo sudcov ŠTS nemal toľko prieťahov ako Záleská. „Pôsobím na tom súde skoro od jeho začiatku, mám dostatočný prehľad,“ skonštatoval v júni. Zároveň doplnil, že sudkyňu pre nevypracovanie rozhodnutia v zákonnej lehote napomenul už v roku 2020. „Mal som za to, že to najmiernejšie opatrenie-napomenutie, bude stačiť. Nestačilo,“ doplnil Truban.
Zdroj: SITA.sk - Disciplinárny proces so sudkyňou Záleskou pre údajné prieťahy pokračuje vykonávaním dôkazov © SITA Všetky práva vyhradené.
