Diskárku Moraisovú pozitívne testovali na anabolické steroidy

Monako 6.septembra (TASR) - Brazílska atlétka Andressa de Moraisová by mohla prísť o striebornú medailu v hode diskom z tohtoročných Panamerických hier. Dvadsaťosemročnú športovkyňu pozitívne testovali na doping po pretekoch, na ktorých hodom 65,98 metrov stanovila nový juhoamerický rekord.V piatok o náleze informovalo Oddelenie pre atletickú integritu (AIU), podľa ktorého údajne užívala anabolické steroidy pod názvom SARM. Moraisová sa uplynulý rok stala šampiónkou Južnej Ameriky. Počas svojej kariéry sa zúčastnila aj na OH 2012 v Londýne a OH OH 2016 v Riu de Janeiro, no ani v jednom prípade nepostúpila z kvalifikácie. Informáciu priniesla agentúra AP.