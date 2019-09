Diskusia o zavedení práva na odpoveď pre politikov ukončila rokovanie

NRSR, archívna snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 12. septembra (TASR) - Diskusia k novele tlačového zákona, ktorou by sa malo znovu zaviesť právo na odpoveď pre verejných činiteľov, ukončila tretí rokovací deň 49. schôdze Národnej rady SR. Novelu zákona posunuli poslanci parlamentu do druhého čítania ešte vo februári.Poslanec Ondrej Dostál (SaS) predstavil vo štvrtok v pléne opozičné pozmeňujúce návrhy novely, ktorými by sa napríklad zachovalo právo na odpoveď iba vo vzťahu k nepravdivým, neúplným a pravdu skresľujúcim skutkovým tvrdeniam. Dostál nevidí dôvod, aby sa toto právo uplatňovalo na pravdivé, úplné a neskreslené tvrdenia.uviedol Dostál.Poslanec taktiež navrhuje nezavádzať právo na odpoveď pre politikov a nezavádzať právo odpovede voči vlastným vyjadreniam dotknutých osôb. Podľa poslanca by sa tiež mali z návrhu vypustiť pokuty za neuverejnenie odpovede.Plénum bude v piatok (13. 9.) pokračovať diskusiou k návrhom zákonov z dielne rezortu dopravy. Okrem iného ide o novelu zákona o autoškolách, ktorou by sa mali upraviť aj podmienky pre inštruktorov autoškoly. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke by zasa mala priniesť úpravy pri typovom schválení vozidiel, ale aj zmeny v prípade staníc technickej kontroly.Poslancov čaká v piatok o 13.00 h aj mimoriadna schôdza, na ktorej má premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) čeliť odvolávaniu. Schôdzu opätovne iniciovala opozícia. Nebola spokojná s presunutím návrhu o vyslovení nedôvery Pellegrinimu na záver riadnej septembrovej schôdze. Pre neúčasť poslancov sa nepodarilo mimoriadnu schôdzu otvoriť ani minulý piatok (6. 9.) a ani v pondelok (9. 9.).Odvolávaniu má Pellegrini čeliť preto, že nenavrhol odvolať z pozície štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú po medializovaní jej údajných väzieb na Mariana K. obvineného z objednávky vraždy Jána Kuciaka.