Diskusia o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane ukončila rokovanie

Na archívnej snímke rokovacia sála NR SR v Bratislave.

Bratislava 17. septembra (TASR) – Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane bolo témou diskusie poslancov v závere piateho rokovacieho dňa 49. schôdze Národnej rady (NR) SR. V novele zákona o dani z príjmov túto úpravu navrhuje koaličný Most-Híd.Nezaradený poslanec Jozef Mihál v tejto súvislosti vyzval na zavedenie daňového mixu. Chyba je podľa neho v tom, že podielové dane sú naviazané výlučne len na výber dane z príjmu fyzických osôb. "," skonštatoval. Riešenie, pri ktorom by obe strany boli spokojné, by podľa neho bolo vtedy, keď sa spustí aj projekt zmeny systému podielových daní.Jedna z predkladateliek návrhu zákona, poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd) podotkla, že daňový mix by znamenal, že príjmy samospráv by boli na úrovni daňových príjmov štátu. "," vyhlásila.Nezdaniteľná časť základu dane by sa mala od budúceho roka zvýšiť z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Počíta s tým návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne poslancov Mosta-Híd, ktorý je v súčasnosti v parlamente v druhom čítaní. Tento návrh kritizovali samosprávy s tým, že im to spôsobí výpadok príjmov.Poslanci majú v stredu pokračovať diskusiou o návrhu na zriadenie Fondu na podporu športu z dielne koaličných poslancov. Návrh je súčasťou novelizácie zákona o športe. Cieľom je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, športu pre všetkých, ale aj pre zdravotne znevýhodnených ľudí.