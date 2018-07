Disney kúpi väčšinu 21st Century Fox, akcionári schválili prevzatie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. júla (TASR) - Akcionári 21st Century Fox a Walt Disney schválili dohodu, ktorá umožní Disney prevziať väčšinu aktív firmy Ruperta Murdocha za 71,3 miliardy USD (61,3 miliardy eur).Separátne zhromaždenia akcionárov, ktoré sa konali v piatok, boli jednými z posledných krokov na ceste k schváleniu mediálnej megafúzie, ktorú už odobrili protimonopolné úrady v USA. Disney by mal získať filmové a televízne aktíva Foxu, vrátane 39-% podielu v prevádzkovateľovi platenej televízie Sky.Disney dúfa, že vďaka prevzatiu ďalších mediálnych aktív bude lepšie konkurovať streamovacím rivalom, ako je Netflix. Koncern Disney sa dohodol s 21st Century Fox už v decembri, že prevezme väčšinu filmových a televíznych operácií spoločnosti. Neskôr však do hry vstúpil americký káblový gigant Comcast, ktorý približne pred týždňom oznámil, že sa vzdáva boja o firmu Ruperta Murdocha.Mediálny magnát Murdoch si ponechá len svoju spravodajskú vlajkovú loď Fox News a športovú stanicu. Obe televízie sa oddelia od zvyšku spoločnosti do novej firmy.Disney prevezme legendárne filmové štúdio 20th Century Fox, rovnako ako rôzne televízne stanice Foxu a k tomu ešte atraktívne podiely.