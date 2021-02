Diváci na Australian Open dostali stopku, v hráčskom hoteli potvrdili niekoľko prípadov koronavírusu

Djokovičovi diváci nepomôžu

Zakázali aj svadby

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Tenisová idylka s divákmi v hľadisku na Australian Open trvala len niekoľko dní. Od soboty sa v Melbourne bude hrať takpovediac za zatvorenými dverami.Príslušné úrady v austrálskom štáte Victoria nariadili v Melbourne urgentné päťdňové zatvorenie všetkých prevádzok vrátane tribún na prvom grandslamovom turnaji roka. Ten môže naďalej pokračovať, ale bez divákov. Až dosiaľ sa tribúny mohli zaplniť do kapacity 50 percent a denne malo do tenisového areálu povolený vstup 30 000 divákov.Dôvodom je 13 nových prípadov koronavírusu v hráčskom hoteli, kde bol minulý týždeň zachytený jeden pozitívny prípad nákazy u pracovníka bezpečnostnej služby. Z tohto dôvodu bolo celé mesto umiestnené na päť dní do špeciálnej karantény, aby sa zistilo, kto bol v kontakte s infikovanými pracovníkmi hotela.Cieľom je zabrániť šíreniu tzv. britskej mutácie vírusu. "Miestne médiá uvádzajú, že každá osoba, ktorá prišla do styku s infikovaným, bude musieť ísť do dvojtýždňovej izolácie bez ohľadu na výsledok jej osobného testovania na SARS-CoV-2," uviedol web srbského denníka Blic.Srbi tiež pripomínajú, že ich šampión Novak Djokovič bude mať sťaženú cestu k prípadnému deviatemu titulu v Melbourne Parku. V piatok približne po 10.30 h SEČ nastúpi na zápas 3. kola proti Američanovi Taylorovi Fritzovi ešte za asistencie fanúšikov na tribúnach, ale ak postúpi, v ďalších minimálne dvoch zápasoch sa bude musieť zaobísť bez nich."Nole sa nikdy netajil tým, čo pre neho znamená podpora fanúšikov v Melbourne. Aj vďaka nim premohol množstvo súperov, ale najbližšie musí rátať s tým, že mu nepomôžu," napísali Srbi.Predseda vlády štátu Victoria Daniel Andrews uviedol, že v nasledujúcich piatich dňoch budú v Melbourne "zakázané všetky verejné zhromaždenia, ale aj svadby a náboženské udalosti a že diváci nebudú vpustení na žiadne športové podujatie."K novej situácii sa vyjadrila aj Serena Williamsová. Sedemnásobná šampiónka z Melbourne Parku postúpila do osemfinále po triumfe nad 19-ročnou Ruskou Anastasiou Potapovovou 7:6 (5), 6:2. "Bude to náročných pár dní pre všetkých. Dúfam, že to prekonáme. Situácia nie je ideálna a návrat divákov bol super. Vždy však ide o to, aby sme urobili najlepšie rozhodnutie pre všetkých," uviedla 39-ročná Američanka.