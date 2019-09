Divadelná sezóna v Trnave bude o futbale, Novembri aj humore

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 10. septembra (TASR) – Stretávanie sa nového so starým bude charakterizovať novú sezónu v Divadle Jána Palárika (DJP) v Trnave. Prinesie päť premiér a jeden interaktívny projekt k Novembru 89 pre stredné školy. Prvá z premiér je naplánovaná na 4. októbra."Bude to Strindbergov Tanec smrti," povedal pre TASR umelecký riaditeľ divadla Juraj Bielik, na Slovensku ho prvýkrát režijne naštuduje Rastislav Ballek. DJP uvedie inscenáciu oboch častí tohto diela severského dramatika a podľa Bielika bude príbeh starnúcich manželov, ktorí nedokážu žiť spolu ani bez seba, veľkou hereckou príležitosťou pre Tatianu Kulíškovú a Vladimíra Jedľovského.V decembri má DJP zámer uviesť inscenáciu v réžii Andreja Kalinku. „Zatiaľ má pracovný názov Temperamenty a chceme ňou osloviť pre nás dôležitú cieľovú skupinu divákov – študentov stredných škôl,“ povedal Bielik. Režisér používa, ako konštatoval, moderný inscenačný jazyk, založený na pohybe a hudbe, ktorý v slovenských činoherných divadlách nie je bežným. Práve preto sa divadlo teší na reakcie mladých ľudí.Aj projektom November 30 sa bude DJP prihovárať tejto skupine svojich divákov. S rozdielom, že nie oni budú chodiť do divadla, ale divadelníci pôjdu za nimi priamo do škôl. Jednu vyučovaciu hodinu vždy jednu triedu prevedú časom Novembra 89 traja herci – Silvia Soldanová, Michal Jánoš a Martin Kochan.Premiérovať budú November 30 rovnako na škole. DJP je už podľa Bielika dohodnuté so Strednou priemyselnou školou dopravnou v Trnave, konať by sa to malo na konci septembra. Interaktívny projekt, ktorý vtiahne divákov do deja, vzniká s občianskym združením Living Memory.Hosťujúci režisér Vladimír Strnisko naštuduje s hereckým súborom komédiu Alexeja Nikolajeviča Ostrovského Les. "Zaujímavosťou je, že ide o jeho preklad, ktorý urobil pred polstoročím pre bratislavské Divadlo na Korze. Bola to posledná premiéra tohto divadla, potom ho zrušili. Takže po päťdesiatich rokoch režisér siahol na scenár znovu," uviedol Bielik. Prvé uvedenie v DJP by malo byť vo februári budúceho roka.Umelecký riaditeľ DJP si ako režisér vybral Moliérovho Mizantropa v adaptácii britského dramatika Martina Crimpa. "Hru posunul do súčasnosti, ale zachoval verš. Vnímam to ako výzvu – aj pre hercov, aj pre divákov," povedal Bielik.V závere sezóny príde na rad Futbal. Na objednávku DJP ho píšu dramaturg Slovenského národného divadla Daniel Majling a známy bloger Samo Marec. Obaja sú podľa neho veľkí futbaloví znalci a fanúšikovia. Bielik si myslí, že takýto titul do futbalového mesta Trnava jednoducho patrí. "Možno témou zaujmeme aj takých, ktorí do divadla nechodia," dodal Bielik. Réžiu bude mať Ján Luterán.