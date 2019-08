Divadelný festival v Nitre otvorí Národné divadlo Praha operou Sternen

Na archívnej snímke zľava kurátor Nitrianskej galérie Omar Mirza, divadelná režisérka Júlia Rázusová, divadelný dramaturg a režisér Ján Šimko a riaditeľka medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (DN) Darina Kárová počas tlačovej konferencie k 28. ročníku DN, ktorý sa uskutoční od 27. septembra 2019 do 2. októbra 2019 v Nitre. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 7. augusta (TASR) – Národné divadlo Praha otvorí inscenáciou Sternenhoch 28. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Festival sa uskutoční od 27. septembra do 2. októbra v priestoroch Divadla Andreja Bagara, Starého divadla Karola Spišáka, Synagógy, Nitrianskej galérie, Krajského osvetového strediska, Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, ale aj v Kultúrnom dome Párovské Háje a v ďalších kultúrnych inštitúciách, vo Festivalovom stane či inde na Svätoplukovom námestí. Popri inscenáciách hlavného programu bude jeho súčasťou aj bohatý sprievodný program, v ktorom sa odrazí téma festivalu Podoby slobody / Faces of Freedom.Predlohou hudobno-dramatického diela Sternenhoch, ovenčeného cenami českej kritiky, je romaneto Utrpenie kniežaťa Sternenhocha českého filozofa a spisovateľa Ladislava Klímu, súpútnika Franza Kafku. Autor libreta a hudby Ivan Acher a režisér Michal Dočekal prilákali na operu aj tých, ktorých tento žáner doteraz nezaujímal. Acher priniesol do opery niečo nové, nevídané, aj to, že speváci v jeho poňatí predvádzajú náročné party v esperante v krkolomných polohách zavesení na lane a orchester má ďaleko od toho klasického. Opera Národného divadla Praha bude na Divadelnej Nitre účinkovať po prvý raz.Slovenské národné divadlo (SND) sa predstaví na Divadelnej Nitre novou inscenáciou Bakchantky.“ uviedla kurátorka slovenského programu festivalu Júlia Rázusová. V inscenácii režírovanej Rastislavom Ballekom exceluje mladá generácia hercov SND, ako sú Milan Ondrík, Dominika Kavaschová a Daniel Fischer.Ďalšou slovenskou inscenáciou v hlavnom programe Divadelnej Nitry, ktorá siahla po starom texte, je Biblia Divadla Aréna. Prináša čítanie približne 50 strán z knihy kníh, pri ktorom sa divák môže konfrontovať s dilemou, či je Biblia pre neho len historickým dokumentom bez presahu do súčasnosti alebo stále aktívnym návodom na morálny život. „skonštatovala Rázusová. Živé scénické čítanie sprevádzajú skladby Johanna Sebastiana Bacha, Josepha Haydna, Georga Friedricha Händla, Wolfganga Amadea Mozarta, Ivana Achera a ďalších skladateľov v podaní Slovenského komorného orchestra. Režisérom inscenácie je, rovnako ako pri Bakchantkách, Rastislav Ballek.