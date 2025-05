Divadelný Festival zábavy – Piešťanské zábaly prináša svoj druhý ročník, tešiť sa môžete na legendy ako Roden či Magálová – FOTO, VIDEO

Pridali sa legendy ako Roden či Kňažko

29.5.2025 (SITA.sk) - Divadelný Festival zábavy - Piešťanské zábaly prináša po minuloročnom úspechu druhý ročník. Do kúpeľného mesta Piešťany prvý ročník festivalu prilákal viac ako 28-tisíc divákov. Tento rok sa tak Piešťany opäť stanú dejiskom festivalu, ktorý prinesie smiech, humor a dobrú náladu.Festival štartujea potrvá do. Festival prinesie herecké hviezdy, koncerty a tiež bohatý program pre deti. Festival Piešťanské zábaly spája kultúru, kúpeľnú atmosféru, pozitívnu energiu a vďaka pozitívnej spätnej väzbe z prvého ročníka je zrejmé, že má potenciál stať sa tradíciou.Pre prezidenta festivalu herca Jozefa Vajdu je cieľ festivalu jasný. „Chceme, aby sa Piešťany smiali. Aby sa smiech ozýval ulicami, parkom, kúpeľným ostrovom. Aby sa umenie opäť spojilo s mestom, ktoré má noblesu, tradíciu a srdce," povedal Vajda, ktorý stojí za zrodom a ideou festivalu.„Sme šťastní, že sa k nám tento rok pridali legendy ako Karel Roden Kamila Magálová či Milan Kňažko . A rovnako nás teší, že festival si obľúbili rodiny, ktoré si v Piešťanoch nájdu program na celý deň," doplnil Vajda.Druhý ročník festivalu odštartuje 15. augusta divadelnými predstaveniami. V sobotu 16. augusta sa o 10:00 bude konať aj veľkolepý divadelný sprievod mestom. Minulý rok sa na sprievode zúčastnilo viac ako šesťtisíc divákov. Sprievod vyvrcholí v hudobnom pavilóne Mušľa slávnostným programom, na ktorom organizátori očakávajú silnú účasť a nezabudnuteľnú atmosféru. Celkovo sa diváci môžu tešiť na 29 predstavení, z čoho bude deväť detských. Vystúpi aj päť pouličných divadiel a pripravených je aj desať koncertov, desať workshopov a množstvo bezplatných sprievodných aktivít.Prvou dámou festivalu sa tento rok stala Zdena Studenková , ktorá tak prevezme žezlo od Emílie Vášáryovej . Počas divadelného sprievodu odhalí svoj pamätný kameň na pamätnom chodníku pri Kolonádovom moste. Na festivale sa predstaví aj česká herecká hviezda Karel Roden s hrou Kapitán Skvělouš a lákadlom pre divákov bude aj návrat kultovej komédie Môj priateľ René autorskej dvojice Lasica Satinský , či autorská pocta Jarovi Filipovi v inscenácii Filip.Zdena Studenková sa s Kamilou Magálovou predstavia v komédií Staré dámy, Vlado Černý a Milan Kňažko zase odohrajú hru Halpern a Johnson. Jozef Vajda a Maroš Kramár si zahrajú v niekoľkých predstaveniach. V predstavení Čaj u pána senátora spolu s Emíliou Vašáryovou na javisku vystúpia aj nevidomí herci z Divadla Zrakáč.Na festivale bude aj mnoho voľne prístupných divadelných predstavení, koncertov a pre fanúšikov je nachystaná aj autogramiáda hercov.V hudobnej časti festivalu vystúpi napríklad skupina HEX Horkýže Slíže , Slniečko, speváčka Zuzana Smatanová a tiež herec a spevák Richard Autner. Park sa zároveň zmení na tvorivú oázu pre najmenších – s divadlom, kreatívnymi dielňami, workshopmi, tanečnou školou aj bublinovou šou.„Umenie, kultúra a hlavne smiech – to všetko dnes potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým. Piešťanské zábaly sú naším spôsobom, ako tieto hodnoty rozdávať ďalej," uzavrel Jozef Vajda.