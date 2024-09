Divadelný Spiš ponúkne silné príbehy aj hit svetových javísk. Začína sa najväčší medzinárodný divadelný festival na východe Slovenska

Divadelná detektívka aj triler

Najväčší záujem je o známe mená

Rekordný ročník pred desiatimi rokmi

25.9.2024 (SITA.sk) -"Dramatické umenie má v Spišskej Novej Vsi dlhoročnú tradíciu a zo Spiša pochádza množstvo lokálnych divadelných súborov i celá plejáda známych hercov. Prostredníctvom festivalu sa dostávame k jedinečným hrám, ktoré nám v každej dobe nastavujú zrkadlo. S hercami sa smejeme na komédiách, slzy spustí dráma a ja som si istý, že Divadelný Spiš ponúkne ešte ďaleko viac, než obecenstvo očakáva," dodal Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom Spišského divadla.Spišské divadlo v uplynulých mesiacoch venovalo veľkú pozornosť výberu predstavení. "Našou ambíciou bolo vyskladať podľa možností čo najviac rôznorodý program – od rozprávok, cez komédiu až po drámu. A tak návštevníkov potešíme úžasnými divadelnými kúskami, či už to bude vynikajúca inscenácia, ktorá vznikla na základe rovnomenného filmu provokatéra a enfant terrible dánskej kinematografie Larsa von Triera –, výnimočný divácky hit – skvelá kriminálna komédia, v ktorej o ďalšom priebehu rozhodujú diváci, komorný mysteriózny triler, alebo silný príbeh z obdobia Tretej ríšehovorí umelecký šéf divadla Viktor Kollár.V Spišskej Novej Vsi sa počas festivalu zíde osem divadelných súborov zo šiestich slovenských miest. Na Spiš zavítajú Teatro Wüstenrot a Štúdio L+S z Bratislavy, z Košíc Národné a Bábkové divadlo, Slovenské komorné divadlo z Martina, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) zo Zvolena, Nové divadlo z Nitry a Mestské divadlo Actores z Rožňavy. Ako zahraničný hosť sa predstaví divadlo Radka Brzobohatého z Prahy so strhujúcim divadelným trileromDivadelnú prehliadku otvorí 4. októbra Národné divadlo Košice s adaptáciou slávneho filmuv koncertnej sieni Reduty. Návštevníci sa na doskách Spišského divadla môžu postupne tešiť na komédie, rozprávky, drámu, silný príbeh, autorskú inscenáciu aj hit svetových javísk. DJGT ponúkne divákom inšpiratívny príbeh o priateľstve a odvahe plniť si sny v každom vekuNad tým, čo znamená domov v dnešnom globalizovanom svete, sa zamýšľa autorská inscenácias ktorou z Martina na Spiš pricestuje Slovenské komorné divadlo. Dve predstavenia budú určené detským divákom. Divadlo Actores prinesie dobrodružný príbeho dobrodruhovi Leonardovi, ktorý zostrojuje stroj času a stretáva bytosti zo sveta fantázie. Festival v nedeľu 13. októbra ukončí poučný a magický príbeh z pera najznámejšieho talianskeho spisovateľa pre deti Carla Collodiho. Rozprávka o dobrodružstvách dreveného chlapca je z dielne Bábkového divadla Košice.Tradične najväčší záujem je o divadlá z hlavného mesta a predstavenia, v ktorých účinkujú známe herecké osobnosti. "Patrí k nim napríklad detektívna interaktívna komédia. Divácky hit, o konci ktorého rozhodujú diváci, obletel takmer celý svet. "Dlhodobo veľký divácky záujem je aj o náš domáci kabarets piesňami legendárnej Édith Piaf. Festival však ponúka množstvo ďalších vynikajúcich inscenácií," približuje vedúca úseku obchodu, marketingu a prevádzky Michaela Bartošová. Potvrdila, že namiesto zrušenej komédiesa divadlu podarilo zabezpečiť ďalšie kvalitné predstavenie z repertoáru Štúdia L+S. Ide o monodrámu Patricka Süskindav ktorej exceluje vynikajúci Martin Huba. Minulý rok bol Kontrabas divácky najúspešnejším predstavením celého festivalu.Nultý ročník festivalu Divadelný Spiš sa konal v roku 2008 a pri jeho zrode stál vtedajší riaditeľ divadla Emil Spišák. Cieľom projektu bolo divákom prezentovať komorné inscenácie slovenských profesionálnych divadiel. Návštevníkom vtedy priniesol šesť predstavení, ktoré si prišlo pozrieť 880 divákov. Z hľadiska návštevnosti bol doteraz najúspešnejší piaty ročník festivalu v roku 2014, kedy divadlo navštívilo. Tento rekord nezlomil ani vlaňajší ročník, kedy na predstavenia prišlo 2006 platiacich divákov.14. ročník medzinárodného festivalu Divadelný Spiš potrvá od 4. do 13. októbra.Informačný servis