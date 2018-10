Divadlo Alexandra Duchnoviča uvedie premiéru hry Sľuby od Tajovského

Generálka hry Sľuby od J. G. Tajovského v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove 2. októbra 2018. Na snímke Zdenka Kvasková ako Anička a Ladislav Ladomirjak ako Miško. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Prešov 2. októbra (TASR) – Ako prvú premiéru v novej sezóne uvedie Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove inscenáciu Sľuby (Obraz z ľudu v jednom deji na tri spôsoby). Režisérom hry je Matúš Oľha. Premiéra sa uskutoční v piatok (5.10.) na Veľkej scéne DAD o 19.00 h. Ide v poradí o 374. premiéru v 73. sezóne divadla.uviedol Oľha.Sľuby sú predobrazom Tajovského hry Ženský zákon. Sú takmer totožné s jeho prvým dejstvom, len v charakteroch jednotlivých postáv je badateľný posun. Charakter Zuzy Javorovej v Sľuboch vykazuje mnohé črty, ktoré Tajovský neskôr rozvinul u Mary Maleckej zo Ženského zákona. Šťastie do seba zaľúbených mladých, Aničky Javorovej a Miška, ktorý musí narukovať na vojenčinu je v závere zachránené príchodom notára, ktorý prináša na poslednú chvíľku dokument o udelení výnimky, takže Miško nemusí rukovať a ich svadbe nič nestojí v ceste. Nevznikne tak priestor na intrigy, ktoré takmer tragicky zasiahnu do života zaľúbencov v Ženskom zákone.Dcéru Aničku si zahrá herečka Zdenka Kvasková.povedala Kvasková.priblížil Oľha.Divadlo A. Duchnoviča sa uvedením Sľubov snaží nadviazať na dramaturgickú líniu objavného inscenovania slovenských klasických diel v rusínskom kultúrnom kontexte v režijnom naštudovaní Matúša Oľhu. V minulosti šlo o adaptáciu poviedky Martina Kukučína Neprebudený (1996) či dodnes hranú Šulajovu dramatizáciu Timraviných Ťapákovcov (2010).Predstavenie by sa malo hrať okrem materskej scény DAD v Prešove aj na zájazdoch v prostredí Rusínskych dedín a mestečiek severovýchodného Slovenska. V neposlednom rade ide podľa vedenia DAD o pripomenutie si tvorby autora – legionára, ktorý sa svojou tvorbou aj životnými postojmi jednoznačne zasadzoval za vznik Československa, ktorého 100. výročie si v tomto roku pripomíname.