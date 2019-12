Divadlo Astorka Korzo '90 sa predstaví v Prahe

Na snímke zľava herečky Zita Furková, Marta Sládečková a Anna Šisková počas verejnej generálky inscenácie Lásky jednej plavovlásky v Divadle Astorka Korzo'90 v Bratislave 15. januára 2018. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 4. decembra (TASR) – Bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90 sa po roku opäť predstaví v metropole Českej republiky. V Divadle v Dlouhé na podujatí Dni Astorky v Prahe uvedie v sobotu (7. 12.) inscenáciu dánskych autorov Thomasa Vinterberga a Mogensa Rukova s názvom Komúna. TASR o tom informovala PR manažérka divadla Veronika Maková.Komúna je príbeh harmonického manželstva architekta Erika (Juraj Kemka) a Anny (Zuzana Konečná), ktorí z ekonomických dôvodov poskytnú svoju zdedenú veľkú vilu v dobrej štvrti priateľom Olemu (Marián Miezga/Peter Šimun), manželskému páru Steffenovi a Ditte (Pavol Šimun, Sarah Arató), cudzincovi Virgilovi (Róbert Jakab) a Mone (Broňa Kováčiková). Príjemné a bezproblémové spolužitie trvá dlhší čas, no po zistení, že sa Erik stretáva s mladou študentkou architektúry (Anna Jakab Rakovská) a tiež by ju rád priviedol do komúny, sa atmosféra radikálne zmení.Súčasťou hosťovania budú aj sprievodné podujatia, prezentácia publikácie Kolotoč herectva o Divadle Astorka, ktorú vydali spolu divadlo a Divadelný ústav, aj výstava ďalších publikácií Divadelného ústavu, nebudú chýbať ani diskusie s tvorcami po predstavení. Dni Astorky v Prahe si tento víkend zapíšu už 17. ročník.Pravidelné hosťovanie Astorky v Prahe sa odohráva od roku 2003, miestom bolo Švandovo divadlo na Smíchove, pričom úspech predstavení na tomto podujatí je príslovečný. Počas uplynulých ročníkov predstavenia navštívili aj českí divadelníci a filmári, osobnosti diplomatických a podnikateľských kruhov, významní divadelní kritici či zástupcovia prestížneho medzinárodného divadelného festivalu Divadlo.