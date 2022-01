Divadlo GUnaGU pozýva na otváraciu premiéru, La Komika láka komédiou

Bratislavské divadlo GUnaGU privíta prvých divákov po kultúrnom lockdowne v utorok 18. januára v režime OP premiérou monodrámy Adrenalín. Komédiu o cvičení, láske a rozchodoch s podtitulom (päť rád na dobrý rozchod) napísal Viktor Horján. "Je to čierna komédia o mne a mojich postojoch a názoroch, o mojich postrehoch, o láske, o rozchode, o živote a o tom, aby sme boli pripravení zvládnuť to," priblíži novinku na sociálnej sieti Horján.





"So šokujúcou úprimnosťou vytvoril z rozchodu s dlhoročným partnerom originálne performance, na ktorom sa nielen pobavíte, ale budete spolucítiť so sklamaním a z rozpadu vzťahu, či ste muž alebo žena," avizuje divadlo nový titul v réžii Viliama Klimáčka, ktorý s Horjánom spolupracoval aj na texte."Počas prohibície v Amerike mal Al Capone tajné bary, kam ľudia tajne chodili piť. Od čias lockdownu 2020 máme na Slovensku tajné fitcentrá, kam ľudia chodia tajne cvičiť. Žijeme asi zdravšie ako za Al Caponeho, ale naša krajina je rovnako, ak nie viac, chorá a mafiánov má tiež dosť," uvádza GUnaGU k novej inscenácii. Tvorí ju séria hereckých klipov, piesní, improvizácií, gagov, ale aj monológov nielen o cvičení a body-buildingu, ale aj o láske a vzťah-buildingu. Scénu a kostýmy navrhla Silvia Makovická.Bratislavská La Komika - divadlo scénického umenia sa otvorí svojim fanúšikom vo februári. Pre TASR to potvrdila PR manažérka Ivana Sisik Šimlovičová. "Aktuálne pracujeme na programe," dodala s tým, že návštevníci sa môžu tešiť na najnovšiu hru Srdce z azbestu, "aktuálne reagujúcu na dobu, v ktorej žijeme".Komédiu stihli odpremiérovať tesne pred lockdownom 24. novembra 2021, takže ju videli len prví premiéroví diváci. "Prijali ju úžasne, so standing ovation na konci," poznamenala Šimlovičová k novinke v réžii jej autora Karola Vosátka. V Srdci z azbestu účinkujú Štefan Martinovič, Michaela Mäsiarová a Marcel Nemec.La Komika plánuje zaradiť do programu najobľúbenejšie tituly zo svojho repertoára, priaznivci divadla sa môžu tešiť na inscenácie TOP Secret, Modelky a English Dvojka - nová krv.