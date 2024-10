Divadlo Nová scéna premiéruje pôvodný slovenský muzikál Mojžiš

Bratislavské Divadlo Nová scéna chystá premiéru pôvodného slovenského muzikálu Mojžiš. Inscenácia na motívy známeho biblického príbehu dostala modernú scénickú, hudobnú i tanečnú podobu. O novom titule, ktorý "prináša aktuálnu interpretáciu dojímavého príbehu o ľudskej odvahe, viere a súrodeneckej láske spred viac ako troch tisícročí", informovali tvorcovia a herci na utorkovej tlačovej konferencii.



Autor námetu, spoluautor libreta, textov piesní a hudby Patrik Vyskočil začal premýšľať nad spôsobom, ako spracovať dôležité súčasné celospoločenské témy v pôvodnom muzikáli v čase začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, v ktorej začali na Slovensko prúdiť ľudia hľadajúci útočisko. "Zvolil som si Mojžiša a tému biblického Exodu, aby som na jeho základe postavil silný príbeh hľadania kultúrno-národnostnej identity, hľadania nádeje, viery a odpustenia, ktoré veľmi absentujú v súčasnej polarizovanej spoločnosti," hovorí o zrode autorského projektu Vyskočil. Priznal, že ho inšpirovali aj filmy Exodus Ridleyho Scotta, Mojžiš s Benom Kingsleym v hlavnej úlohe či animovaná rozprávka Princ Egyptský.



"Mojžiš bude strhujúci, je to moderná inscenácia, ktorá bude mať moderný jazyk rozprávania príbehu. V hlavnej úlohe sú vzťahy, emócie, ktoré sú navždy prenosné," poznamenal dramaturg predstavenia Patrik Hartl. Tvorivý tandem Vyskočil - Hartl oslovil do svojho prvého autorského celovečerného muzikálu osvedčených divadelných tvorcov. Na librete a dialógoch spolupracovali s Petrom Pavlacom, hudbu k muzikálu vytvoril Vyskočil so skladateľom a dirigentom Ľubomírom Dolným a na textoch piesní spolupracoval s Jánom Štrasserom. Diváci sa môžu tešiť aj na súčasné moderné choreografie Ladislava Cmoreja a Miroslava Figuru. Scénu navrhol Martin Hollý a nadčasové kostýmy Ľudmila Várossová.

Muzikál na motívy biblického príbehu spred tisícročí má osloviť diváka všetkých vekových kategórií, rôznych náboženstiev i tých bez vierovyznania. Tvorcovia prízvukujú, že inscenácia nie je verným prepisom starozákonného príbehu.



Dolný skomponoval hudbu pre 19-členný orchester, ktorý bude účinkujúcich sprevádzať naživo počas predstavení. "Sú v nej dobové prvky, náznaky popu i etnickej hudby, to všetko s využitím klasickej novovekej hudby," priblížil.

V titulnej úlohe Mojžiša sa divákom predstaví Lukáš Pišta v alternácií s Patrikom Vyskočilom, Ramzesom bude Dárius Koči a Richard Autner. Mirka Gális Partlová a Barbora Švidraňová alternujú v postave Miriam, Petra Dubayová a Lenka Machciníková v úlohe Tziporah.

Premiéry muzikálu Mojžiš uvedie Divadlo Nová scéna v piatok a sobotu 25. a 26. októbra.