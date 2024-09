Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava otvára sezónu inscenáciou Zombies

Bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) otvára novú sezónu štvrtou časťou projektu Generácia Z, ktorá je venovaná mladým divákom. Autorská inscenácia Zombies v réžii Jána Šimka bude mať premiéru 13. septembra. Divadlo ju realizuje v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Zameraná je primárne na chlapcov a mladých mužov a kladie zásadnú otázku - Čo pre generáciu Z znamená byť mužom v dnešnej dobe?



"Som veľmi rada, že vznikla inscenácia, ktorá omnoho viac ako o toxickej maskulinite hovorí o tom, aké to majú mladí muži dnes ťažké, rovnako ťažké ako mladé ženy, a že všetci sme takí nejakí trošku stratení v tomto svete," uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii riaditeľka DPOH Valeria Schulczová k inscenácii, ktorá vznikla podľa slov jej režiséra z rozhovorov, pri ktorých sa stretli zástupcovia mladšej i staršej generácie tvorcov.

Zámerom bolo zistiť, ako sa muži zmenili. "Porovnávali sme svoje skúsenosti a spomienky, hľadali sme, čo charakterizuje muža dnes a čo ho charakterizovalo kedysi, aké predstavy spĺňal a aké by mal spĺňať, čoho sa bál a bojí, čoho sa chce alebo by sa mal vystríhať, čo ho zraňuje, teší, napĺňa," približuje Šimko.



V postavách dnešných mladých mužov diváci uvidia Tadeáša Bola, Jakuba Šveca a Makara Tikhomirova, ktorí sú zároveň aj spoluautori textov.



Šimko ocenil, že existuje projekt Generácia Z, do jeho novej inscenácie si hercov vyberal sám. Niektorých poznal aj z iných projektov divadiel produkujúcich tvorbu pre mladé publikum. S ukrajinským hercom Makarom Tikhomirovom sa spoznal počas výberového procesu. "Hľadal som niekoho, kto bude mať podobnú skúsenosť ako Makar, pretože sa mi zdá, že k téme toxická maskulinita nevyhnutne patrí aj nezmyslená ideológia patriarchátu, s ktorou prichádza Putin na to, aby ideologicky obhájil vojnu. A na to, aby v istom zmysle zapálil všetkých tých neistých ľudí, ktorí by s takýmto spôsobom vyrovnávania sa so svetom nechceli mať nič spoločné, ale ktorí, žiaľ, počujú na tieto extrémne názory," poznamenal režisér. Násilím pretláčané staré patriarchálne vzorce sú podľa neho niečo, čo je v súčasnom svete najnebezpečnejšie a najtoxickejšie, zvlášť vo vojnovej situácii.

"S toxickými prejavmi sme sa vysporiadali v prvej časti inscenácie, kedy sme dali do kontextu súčasných podcasterov a vzorce, ktoré oni preberajú zo starých patriarchálnych vzorov, medzi ktorých zástancami sme našli aj Sigmunda Freuda a mnohých ďalších," povedal Šimko. "Potom sme postupne prešli k témam, ktoré sú hľadaním možnosti správania, vnímania sveta, ktoré sa snažia s týmito toxickými odpadmi vyrovnať," dodal režisér.



Pri tvorbe inscenácie nechýbal ani ženský pohľad. Ten reprezentovala dramaturgička Tereza Hladká a Veronika Vartíková, ktorá navrhla kostýmy. O video a scénografiu sa postaral Boris Vitázek, autorom hudby je Matúš Homola. Na inscenácii odborne spolupracoval psychológ Andrej Kuruc.