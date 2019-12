Divadlo Thália uvedie multižánrovú inscenáciu Dnes už nikam nejdeš

Na snímke zľava riaditeľ divadla Thália a režisér József Csajlik a dramaturg divadla Thália Miklós Forgács. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 9. decembra (TASR) – Inscenácia s názvom Dnes už nikam nejdeš bude druhou premiérou jubilejnej 50. sezóny Divadla Thália v Košiciach. Námetom multižánrového slovensko-maďarsko tematického diela je medializovaný prípad študentky maďarskej národnosti, ktorá pred rokmi na polícii ohlásila, že ju napadli dvaja muži preto, lebo hovorila po maďarsky.povedal spoluautor hry a dramaturg divadla Miklós Forgács s tým, že tvorcovia sa rozhodli tento príbeh prerozprávať divadelnou rečou. Divadlo pripomína, že príbeh uvedený v predstavení je výplodom fantázie a akákoľvek podobnosť so skutočnosťou je náhodná.Zo súboru košického divadla sa na scéne predstaví sedem hercov, ktorí sa takmer výlučne cez hudbu a spievanie pokúsia vytvoriť dramatické postavy. Podľa riaditeľa divadla a režiséra predstavenia Józsefa Czajlika je hrdinkou deja postava, ktorá svoje vlastné ľudské potreby stavia do služieb spoločnosťou štylizovaného hodnotového systému, a to aj napriek nepríjemnostiam, bolestiam a stratám.povedal.Inscenáciu hudobne podchytil Béla Faragó.dodal Czajlik. Choreografom predstavenia je budapeštiansky tvorca Péter Gerzson Kovács.Premiéra hry Dnes už nikam nejdeš bude vo štvrtok (12. 12.) o 19.00 h v košickom Divadle Thália.