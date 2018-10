Divadlo Thália uvedie muzikálovú verziu mládežníckeho románu

Na ilustračnej snímke divadelná sála Divadla Thália Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 15. októbra (TASR) - Prvou tohtosezónnou premiérou košického Divadla Thália bude muzikálová verzia románu Zsigmonda Móricza Buď dobrý až do smrti. Ako na pondelkovej tlačovej konferencii informoval režisér Péter Dudás, ide o moderné chápanie historickej hry, v ktorej sa predstaví desať detí.Ako uviedol, prostredníctvom hudby Tibora Kocsáka a textov piesní Tibora Miklósa znova ožíva príbeh čestného 12-ročného chlapca, ktorý okúsi klamstvá života, nedokáže pretrpieť nespravodlivosť a naivne verí v silu čestnosti.povedal Dudás.Pripomenul, že zháňanie protagonistov komplikovali obmedzené možnosti, keďže ide o národnostné divadlo. Všetky deti, ktoré prišli na konkurz, napokon v muzikáli aj účinkujú. Priznal tiež, že práca s detskými hercami nebola jednoduchá. Väčšina z nich sa totiž s podobným projektom doposiaľ nestretla.dodal Dudás.Podľa dramaturga divadla Miklósa Forgácsa román často inscenujú viaceré divadlá. Ako povedal, niektoré výroky aj zľudoveli.dodal. Hlavnú úlohu stvárňuje Lóránt Képes a Márk Antal.Muzikálové predstavenie Buď dobrý až do smrti bude v maďarčine a pre slovenských divákov s titulkami a simultánnym tlmočením do slúchadiel.Premiéra je naplánovaná na štvrtok (18. 10.) o 19.00 h.