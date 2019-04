Divadlo v Košiciach uvádza premiéru Schillerovej drámy Mária Stuartová

Na archívnej snímke budova Štátneho divadla v Košiciach. Foto: TASR/František Iván Na archívnej snímke budova Štátneho divadla v Košiciach. Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 10. apríla (TASR) – Mocenský aj osobný konflikt dvoch žien anglickej histórie – Márie Stuartovej a Alžbety I. Anglickej ožije na doskách Štátneho divadla v Košiciach (ŠDKE). Premiéru inscenácie drámy nemeckého romantického dramatika Friedricha Schillera - Mária Stuartová uvedú v premiére v piatok 12. apríla. Réžiu inscenácie má na starosti slovinský režisér Diego de Brea.Schillerova hra je strhujúcou drámou o politike, láske, viere, o zložitosti ľudského vnútra, o zložitosti rozhodnutí politikov a o obetiach, ktoré ich rozhodnutia sprevádzajú. Škótsku kráľovnú, katolíčku Máriu Stuartovú, obvinili zo sprisahania proti Alžbete I. a z vraždy jej druhého manžela. "U Schillera sa stretávame so ženou vášnivou, ale aj ako s kajúcnicou zmierenou so smrťou. Alžbeta I. ako panenská kráľovná je pyšná, chladná súperka o moc, ale i v láske. V momente, keď podpíše Márii Stuartovej rozsudok smrti, vyhráva politicky, ale morálne prehráva. Neprichádza žiadna úľava, pokoj a ani spokojnosť," hovorí o hre dramaturgička Miriam Kičiňová.Režisér de Brea pred tým košický divadelný súbor nepoznal. Skonštatoval, že Mária a Alžbeta v diele Schillera v podstate zahŕňajú všetku divadelnú spisbu ženských postáv. "Musím povedať, že som bol veľmi prekvapený, lebo to, čo bolo možné urobiť tu, sa dá málokde – hovoríme o Alžbete a Márii. Ide o to, že tento text je veľmi komplexný. Každá klasická civilizačná dráma otvára tri základné témy – vojna, láska a viera, a všetko to je aj v tomto texte," povedal novinárom. Na danú hru sa dá pozerať aj v politickom kontexte – pričom to "politické" sa neodohráva na verejnom priestore, kde sa ľudia pretvarujú a maskujú, ale v zákulisí, kde sa odhaľujú všetky zlé ľudské vlastnosti. "Otvára sa tu jeden strašný problém – že politika života je kontrola, a že tá sloboda, o ktorej toľko hovoríme a snívame o nej, je vlastne niečo, čoho sa neskutočne bojíme. Lebo keby došlo k tej slobode, a to je vlastne Mária Stuartová, tak by sme sami seba nespoznali," povedal de Brea. V hre podľa neho ide aj o vykonštruovaný politický proces s cieľom zničiť protivníka, ktorý má rôzne paralely aj s našou históriou i prítomnosťou.V titulných postavách dvoch vládkyň sa predstavia Alena Ďuránová ako Alžbeta a Tatiana Poláková ako Mária Stuartová. V ďalších postavách diváci uvidia Andreja Palka, Juraja Zetyáka, Stanislava Pitoňáka, Petra Čižmára, Petra Cibulu a hosťujúcich Jakuba Kuku a Martina Stolára.Skúšobné obdobie nebolo v tradičnej forme, na akú sú slovenskí herci zvyknutí. "Boli to skúšky, ktoré sa viedli formou akoby workshopov, pracovali sme na jednotlivých situáciách, išli sme cez veľmi náročné fyzické cvičenia. Diego je známy tým, že ide do špiku kostí každého herca. Snažil sa nás naozaj otvoriť, aby sme našli v sebe to, čo on potreboval, aby bolo vidno na javisku. A to je, samozrejme, niekedy veľmi ťažké, pretože otvoriť sa, to chce veľkú odvahu. Ale myslím si, že sa to Diegovi podarilo u každého herca, a osobne som veľmi šťastná za takúto skúsenosť," priblížila pre TASR predstaviteľka Márie Stuartovej - Tatiana Poláková.Hosťujúci režisér pripravil aj kostýmovú a scénickú výpravu novej inscenácie. Schiller sa do košického Štátneho divadla vracia po takmer 50 rokoch.