Divák si bez povolenia „požičal“ McIlroyovu palicu, skončil v rukách polície (video)

9.7.2021 (Webnoviny.sk) - Kurióznu situáciu priniesol úvod piatkového programu na golfovom turnaji Scottish Open, podujatie v North Berwicku neďaleko škótskeho Edinburghu je súčasťou European Tour. Súčasťou incidentu bol jeden z divákov a niekdajšia jednotka svetového rebríčka golfistov Rory McIlroy zo Severného Írska, v minulosti víťaz štyroch turnajov kategórie Major.V 2. kole pri hre na desiatej jamke, keď McIlroy čakal na úder z odpaliska, sa k jeho taške s palicami prikradol jeden z divákov. Zábery odhalili, že najprv sňal ochranu jeden z palíc, vybral ju z vaku a urobil s ňou niekoľko pokusných švihov. Palicu následne odovzdal McIlroyovmu caddymu Harrymu Diamondovi a ochranka ho "odprevadila" preč."Približne o ôsmej hodine ráno prenikol jeden z divákov do priestoru odpaliska na desiatej jamke. Okamžite bol ochrankou eskortovaný z prostredia hracej plochy a do rúk ho dostala škótska polícia," uvádza sa vo vyhlásení organizátorov podujatia.V 2. kole hral McIlroy spolu so Španielom Jonom Rahmom a Američanom Justinom Thomasom, teda jednotkou a trojkou aktuálneho rebríčka. Rahm je úradujúci víťaz prestížneho US Open. Obaja sa na "votrelcovi" dobre zabávali a uviedli, že podľa jeho postoja pri pokusných odpaloch bolo zjavné, že nie je golfista.