Dizajn hotelovej haly: Ako urobiť skvelý prvý dojem?

Dizajn vychádzajúci z identity hotela

Už prvý dojem môže mať zásadný vplyv na to, ako budú hostia hodnotiť svoj pobyt. Prinášame vám prehľad kľúčových aspektov jej dizajnu.

Hotelové zariadenie by malo vychádzať z celkovej identity hotela. Vytvorenie silnej a rozpoznateľnej značky je pre hotel dôležité – pomáha nielen vzbudzovať pozitívny prvý dojem, ale zabezpečuje tiež dlhodobú lojalitu hostí. Logo a tomu zodpovedajúca farebná paleta vo vstupnej hale pomáha hosťom vytvoriť si v mysli zapamätateľný obraz a okamžite hotel identifikovať. Umiestnené tu môžu byť aj rôzne reklamné plochy či brožúry.

Zdroj foto: dit26978 / Adobestock.com

Nepodceňujte psychológiu farieb

Psychológia farieb je dôležitým faktorom pri zariaďovaní interiéru hotela. Farby ovplyvňujú náladu a správanie ľudí, preto je potrebné vybrať také farebné odtiene, ktoré budú hosťom príjemné a navodia pocit pohody. Vhodné sú neutrálne farby, no pozitívne vnímané sú i tmavšie odtiene (napr. námornícka modrá alebo smaragdová zelená), ktoré vstupnej hale dodávajú eleganciu.

Jasne definované zóny

Vstupná hala má byť nielen na pohľad krásna, ale aj praktická, aby plnila svoju funkciu. Mala by mať jasne definované a rozpoznateľné zóny, napríklad recepciu, lobby časť s pohodlným miestom na sedenie (vytvorte usporiadanie, ktoré povzbudí hostí k socializácii), prípadne kaviarenský priestor, ktorý bude zároveň vhodný na prípadné pracovné stretnutia (ak má hotel často business klientelu). Tieto zóny by mali byť navzájom oddelené, a to minimálne vizuálne, ale zároveň by mal byť vytvorený plynulý tok pohybu.

Technológie pre lepší zážitok

V priestoroch recepcie môžu byť umiestnené nástenné displeje, obrazovky, ktoré hosťom ponúknu kľúčové informácie o hoteli spolu s video ukážkou či obrázkami hotelových priestorov, prípadne možnosti doplnkových služieb (wellness, bowling a podobne).

Inteligentné osvetlenie je ďalším dôležitým prvkom, ktorý môže zlepšiť zážitok hostí. Dokáže sa prispôsobiť požadovanej atmosfére – kým jasné svetlo počas dňa zabezpečí príjemné osvetlenie na činnosti ako je check-in, tlmené svetlo večer môže prispieť k vytvoreniu komornejšej atmosféry. Vstupná hala by navyše mala mať jasné označenie a osvetlenie, ktoré hostí navedie k výťahom.

Nechajte to na odborníkov

Toto sú len niektoré z kľúčových aspektov dobre navrhnutej, zariadenej a fungujúcej hotelovej haly. Obrátiť by ste sa mali na odborníkov na návrh a realizáciu kompletných hotelových interiérov, ktorí sa postarajú u riešenie na mieru, či už ide o zariadenie spoločných priestorov, ako je spomínaná hala, reštaurácia, alebo zariadenie izieb a wellness centra.