Annamária Mikulík, archívna snímka. Foto: Facebook Annamaria Mikulik Foto: Facebook Annamaria Mikulik

Stará Ľubovňa 18. júla (TASR) – Slovenskú dizajnérku zo Spiša Annamáriu Mikulík ocenili za „falošné ilúzie“. Získala a nedávno si aj osobne prevzala v Miláne tzv. „v kategórii šperky, okuliare a hodinky. Ide o prestížne svetové ocenenie za návrhy, ktoré ukázali príkladnú úroveň originality v dizajne, Annamária Mikulík ho získala za kolekciu šperkov.ozrejmila Mikulík.Prihlášky do A 'Jewelry Design Awards sú hodnotené a anonymne posudzované veľkou porotou významných akademikov, dôležitých členov tlače a etablovaných profesionálov. Okrem oslovenia špičkových medzinárodných médií sú víťazi ocenení zaradení na tzv. World Design Rankings a zvýraznení na platforme Design Classification. Nominované šperky sú vyberané na základe vopred stanovených hodnotiacich kritérií, ktoré spĺňajú len popredné dizajnérske práce. Víťazov hodnotenia zároveň prezentujú na stránke DesignMag.org, ktorá obsahuje zoznam najlepších návrhov vo všetkých disciplínach. Cena „“ si podľa Mikulík kladie za cieľ vyzdvihnúť vynikajúce kvalifikácie najlepších návrhov šperkov a najväčšie koncepcie dizajnu šperkov na celom svete.skonštatovala Mikulík. Toto ocenenie považuje za výzvu a dodáva, že určite to nie je vrchol jej kariéry, skôr základ pre ďalšiu tvorbu. Chce sa výrobe a dizajnu šperkov venovať aj naďalej so zreteľom na prírodné formy a upozorňovať tak aj na environmentálne problémy našej planéty.