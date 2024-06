DJ Shadow vystúpi už o pár dní v Bratislave, poteší aj našich hudobníkov

Na jeho vystúpenie sa tešia nielen fanúšikovia, ale aj naši známi DJ´s a producenti ako Vec, Gabanna či Duhan.

Úspešné turné si predĺžil aj vďaka pozvaniu do Bratislavy. Staršia tvorba z kultových dosiek ako Endtroducing..., ako aj skladby z nového a úspešne prijatého Action Adventure. Tridsaťročná kariéra producenta, DJ, turntbalistu – Joshua Paul Davisa alias DJ Shadow ovplyvnila viacero žánrov (triphop, hiphop, drum and bass) a našla si množstvo fanúšikov, ktorí ocenili vášeň a prístup, s akou sa nazerá na hudbu.

O jeho vplyve porozprávali tí najpovolanejší – DJ´s a producenti z našej scény, ktorí vyzdvihli nielen jeho tvorivé schopnosti vytvárať, miešať a samplovať rôznu hudbu, ale aj predchádzať dobovým trendom a určovať tie vlastné.

Isobutane: „DJ Shadow u mňa osobne zohral extrémne dôležitú úlohu pri formovaní hudobného vkusu a melodického cítenia. Spomeniem hlavne legendárny Endtroducing..... album, ktorý je svojou atmosférou a nápadmi niekedy až príliš silnou zaťažkávacou skúškou a tlačí na emócie s obrovskou silou. Veľmi silný vzťah mám aj ku albumu Preemptive Strike, ale rozhodne sa oplatí spomenúť aj prvú dosku Uncle, Psyence fiction, na ktorom je rukopis tohto človeka cítiť veľmi výrazne. Atmo a skill – to kombo treba dať live.“

Vec: „Shadow je neskutočne zdatný vo výbere samplov, ich kombinácii a vrstvením. Teda tak som ho vnímal v jeho skoršej tvorbe. Dôležitá vec pri jeho živých vystúpeniach je, že nepodceňuje vizuálny výstup svojej show“.

Gabanna: „Je veľmi ťažké definovať tohoto Interpreta, ale DJ Shadow je človek, ktorý ovplyvnil moje celkové vnímanie hudby ako kvalitný skratcher, sampler, MPC beatmaker, ktorý má úžasne široký záber hudby. V jeho tvorbe sú rôzne melanchólie, filmové motívy, všelijaké abstrakty, výpovede o hrôzach sveta a vzápätí vás dokáže doviesť do plného kľudu to je pre mňa DJ Shadow, v jeho rytmoch počuť všetko – ambient, klavírne a orgánové sóla, funky-beat, hiphop, triphop, breakbeat až po drum & bass.“

Duhan: „Dj Shadow pre mňa patrí medzi trip-hopovú klasiku, samploval prevažne menej úspešné skladby, ktorým chcel týmto dať poctu"

Dj Koki: „Jeho hudbu by som charakterizoval ako abstraktný hip hop. Nesie sa hlavne v breakbeatovych a hiphopovych beatoch. Je plná samplov, scratchov ,elektroniky a vokálov hosťujúcich MCs. Cítiť v nej prvky funku, soulu, ale aj rocku a elektroniky. Vnímam ho ako alternatívneho umelca, ktorý svojsky pracuje so samplami a tak vytvára nové kompozície. Jeho LIVE hranie je kombinácia dj-ingu a živého hrania zosynchronizovaného s projekciou. Je to niečo, čo sa v našich končinách nevidí tak často, preto by bolo dobré nenechať si to ujsť.“

Po štrnástich rokoch sa DJ Shadow vráti do Bratislavy – na miesto činu do Majestic Music Club (MMC) – už 26. júna 2024.

Informácie: DJ Shadow (USA), HOLLY (PT) – Danube Music Day; 26.06.2024; MMC, Bratislava

