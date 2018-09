Djokovič je druhým finalistom mužskej dvojhry, o titul s del Potrom

Srbský tenista Novak Djokovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

dvojhra - semifinále:

Novak Djokovič (6-Srb.) - Kei Nišikori (21-Jap.) 6:3, 6:4, 6:2

New York 8. septembra (TASR) - Druhým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open sa stal srbský tenista Novak Djokovič. Nasadený hráč číslo šesť si v semifinále poradil s turnajovou dvadsaťjednotkou Japoncom Keiom Nišikorim 6:3, 6:4, 6:2. V boji o titul sa zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu stretne s Argentínčanom Juanom Martinom del Potrom. Tretí nasadený argentínsky tenista postúpil cez najvyššie nasadeného obhajcu titulu Španiela Rafaela Nadala, ktorý zápas skrečoval za stavu 6:7 (3), 2:6 pre problémy s kolenom. Finále je na programe v nedeľu o 22.00 SELČ.Djokovič si zahrá už ôsme finále dvojhry na US Open. Po rokoch 2011 a 2015 môže získať tretí titul. Ten by bol pre neho už 14. grandslamový. Pred rokom Srb vo Flushing Meadows chýbal pre zranený lakeť.citovala úradujúceho wimbledonského víťaza agentúra AP.povedal Nišikori.Ako prvý postúpil do finále del Potro. Jeho semifinálový súper a najvyššie nasadený obhajca titulu Španiel Rafael Nadal zápas musel vzdať. Argentínčan hneď v úvodnom geme prelomil podanie Nadala. Španiel bleskovo kontroval rebrejkom, za stavu 4:5 odvrátil tri setbaly a vynútil si tajbrejk, v ňom však dominoval del Potro, ktorý ťažil z kvalitného podania a drvivého forhendu. V druhom dejstve požiadal Nadal o medical time out a nechal si ošetriť koleno. Rozbehnutého súpera však už nezastavil. Del Potro dvakrát zobral Nadalovi servis a jedenásťnásobný víťaz Roland Garros po skončení druhého setu zápas skrečoval.uviedol del Potro, ktorý je víťazom US z roku 2013. "Postup do finále pre mňa veľa znamená. Už som neočakával, že sa dostanem do ďalšieho grandslamového víťazstva," dodal.