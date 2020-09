Djokovič na svoje vylúčenie z US Open nikdy nezabudne, z diskvalifikácie sa snaží poučiť

Chce byť čo najlepšou verziou samého seba

14.9.2020 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič berie nedávnu diskvalifikáciu z grandslamového turnaja US Open v New Yorku ako veľkú lekciu.Srb v súboji proti Španielovi Pablovi Carreňovi Bustovi v hneve nechtiac napálil loptičku do čiarovej rozhodkyne, za čo prišiel trest v podobe okamžitého vylúčenia z turnaja aj finančné postihu. Tento incident ho nepripravil len o šancu bojovať o 18. grandslamový titul, ale ukončil aj jeho 29-zápasovú víťaznú série od začiatku roka 2020."Pracujem na svojej mentálnej stránke minimálne tak tvrdo, ako na fyzickej. Pokúšam sa byť čo najlepšou verziou seba, na kurte aj mimo neho. Chápem, že mám aj slabé chvíľky a niekedy vybuchnem, ale to stále bolo mojou súčasťou, taký som vždy bol," poznamenal Djokovič v pondelok pred turnajom ATP v Ríme."Z nedávneho incidentu sa snažím vziať si ponaučenie. Veľa som o tom premýšľal a bavil sa o tom s tímom. Bola to nešťastná záležitosť, ktoré sa občas stávajú. Musím sa však pohnúť ďalej," pokračoval srbský tenista."Bolo to z mojej strany neočakávané a tiež neúmyselné. Áno, keď takto napálite loptu, môžete trafiť niekoho na kurte. Pravidlá sú jasné a ja musíme akceptovať trest,"Priznal tiež, že na uvedený incident tak skoro nezabudne. "Nemyslím si, že na to niekedy zabudnem. Ide totiž o záležitosť, ktorá v pamäti zostáva do konca života. Na druhej strane, nevidím problém so svojim návrat do turnajového diania s cieľom podávať čo najlepšie výkony," dodal Novak Djokovič.