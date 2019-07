Djokovič obhájil titul v mužskej dvojhre

Srbský tenista Novak Djokovič sa stal piatykrát v kariére víťazom wimbledonskej dvojhry a získal 16. grandslamový titul. Najvyššie nasadený obhajca trofeje zdolal v najdlhšom finále v histórii turnajovú dvojku Švajčiara Rogera Federera po päťsetovej bitke. Foto: FOTO TASR/AP Srbský tenista Novak Djokovič sa stal piatykrát v kariére víťazom wimbledonskej dvojhry a získal 16. grandslamový titul. Najvyššie nasadený obhajca trofeje zdolal v najdlhšom finále v histórii turnajovú dvojku Švajčiara Rogera Federera po päťsetovej bitke. Foto: FOTO TASR/AP

muži - dvojhra - finále:



Novak Djokovič (1-Srb.) - Roger Federer (2-Švajč.) 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3)

Wimbledon 14. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal piatykrát v kariére víťazom wimbledonskej dvojhry a získal 16. grandslamový titul. Najvyššie nasadený obhajca trofeje zdolal v najdlhšom finále v histórii turnajovú dvojku Švajčiara Rogera Federera po päťsetovej bitke 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3). Zápas trval 4 hodiny a 55 minút. V rozhodujúcom dejstve odvrátil Djokovič za stavu 7:8 pri podaní súpera dva mečbaly. "Nole" je prvý tridsiatnik, ktorý dokázal triumfovať na tráve All England Clubu dvakrát za sebou.V počte wimbledonských titulov sa Djokovič dotiahol na Švéda Björna Borga a Brita Laurencea Dohertyho. Federera zdolal vo finále tretieho grandslamu sezóny aj v rokoch 2015 a 2014. Naposledy s ním prehral na grandslamovej pôde v roku 2012 vo wimbledonskom semifinále. V päťsetových zápasoch má s ním bilanciu 4:0. Vďaka nedeľňajšiemu triumfu si odnáša prémiu 2,35 milióna libier a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP. Suverénne si udrží post svetovej jednotky. Federer nevyužil šancu na zisk deviateho wimbledonského a rekordného 21. grandslamového titulu. Vo svetovom rebríčku zostane na treťom mieste za Španielom Rafaelom Nadalom, ktorého vyradil v semifinále.Federer začal aktívne, snažil sa diktovať tempo a za stavu 2:1 sa dostal k prvému brejkbalu. Šancu však nevyužil. Za stavu 5:4 viedol Švajčiar po dvoch skvelých forhendových stopbaloch pri podaní Djokoviča 30:0, Srb však následne získal štyri fiftíny za sebou a o osude prvého setu rozhodol až tajbrejk. V jeho úvode viedol Djokovič po troch nevynútených chybách Federera 3:1. Švajčiar síce otočil na 5:3, no potom prišli ďalšie tri nevynútené chyby, z toho dve po pokazených nahratých forhendoch. Úvodné dejstvo sa stalo korisťou Djokoviča.Federer sa rýchlo otriasol a v druhom dejstve na dvorci dominoval. Dvakrát prelomil podanie Djokoviča a vybudoval si rozhodujúci náskok 4:0. Federer zlepšil returny, začal mať navrch aj pri dlhších výmenách od základnej čiary a dokázal Djokoviča zatlačiť do defenzívy. Srb akoby záver druhého setu vypustil, za stavu 1:5 neuhral pri vlastnom servise ani fiftín a zakončil ho dvojchybou.Aj v treťom sete pôsobil Federer na dvorci sviežim dojmom. Suverénne si vyhrával svoje podania a nepúšťal súpera k brejkbalom. Za stavu 4:4 viedol Djokovič pri podaní Federera 30:15, no Švajčiara opäť podržal servis. V ďalšom geme sa Federer po úspešnom halfvoleji dostal k setbalu, no Djokovič ho odvrátil výborným podaním, vyrovnal na 5:5 a rovnako ako v prvom sete prišiel na rad tajbrejk. V ňom opäť slávil úspech Djokovič, Federer doplatil na ľahké nevynútené chyby.Švajčiar po prehratom tajbrejku nezložil zbrane, vo štvrtom sete za stavu 2:2 po štvrtý raz v zápase prelomil podanie Djokoviča a po ďalšom brejku v siedmom geme odskočil súperovi na 5:2. Djokovič ešte znížil na 4:5, no v desiatom geme Federer pri vlastnom servise nezaváhal a vynútil si piaty set. V ňom si Djokovič za stavu 2:1 vypracoval tri brejkbaly, Federer ich odvrátil, v šiestom geme však po úspešnom Djokovičovom obhodení stratil servis a Srb sa ujal vedenia 4:2. Brejk však nepotvrdil, keď mu odišlo prvé podanie, čo Federer využil. V ďalšom geme Švajčiar vyrovnal na 4:4 a dráma pokračovala. Za stavu 8:7 Federer po úspešnom obhodení zobral Srbovi podanie a v ďalšom geme mal k dispozícii dva mečbaly. Djokovič ich však odvrátil, rovnako ako dva brejkbaly za stavu 11:11 a rozhodnutie priniesla až tohtoročná wimbledonská novinka - tajbrejk za stavu 12:12. Aj tretiu skrátenú hru vyhral Djokovič, za stavu 6:3 premenil hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Federerom na 25:22.