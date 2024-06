Djokovič podporil opľutého Goffina, no vášniví fanúšikovia sa mu páčia. Wimbledon je iný, vraví Srb

Neúctivé správanie divákov

Tenisti sa nemusia obávať problémov

1.6.2024 (SITA.sk) - Srb Novak Djokovič vyslovil podporu belgickému tenistovi Davidovi Goffinovi , na ktorého v utorok opitý divák na Roland Garros v Paríži vypľul žuvačku.Organizátori druhého grandslamového turnaja tohtoročnej sezóny v nadväznosti na tento incident zakázali fanúšikom požívanie alkoholických nápojov na tribúnach. Djokovič tvrdí, že osobne sa mu páči búrlivo povzbudzujúci dav, ale zdôraznil, že existujú hranice, ktoré fanúšik skrátka nemôže prekročiť.Goffin podľa neho urobil správnu vec, keď sa postavil za seba a poukázal na neúctivé správanie priaznivcov. Incident sa udial v zápase medzi Goffinom a Francúzom Giovannim Mpetshi Perricardom.„Niekedy sú fanúšikovia veľmi temperamentní. Zažil som to z oboch strán. Je zrejmé, že vždy chcete byť tým, koho podporujú, alebo aspoň mať neutrálnu atmosféru na kurte, ale nie vždy je to možné. A najmä v prípadoch, keď hráte zápas proti francúzskemu hráčovi ako v prípade Goffina alebo u mňa v 1. kole. Vtedy musíte bojovať nielen so súperom. Chápem, že fanúšikovia chcú podporiť domácich miláčikov. Na vonkajších kurtoch sa potom môže stávať, že sú diváci niekedy hlučnejší alebo sa správajú nevhodnejšie,“ vyhlásil 37-ročný rodák z Belehradu podľa webu tennisworldusa.org.Zároveň poukázal na to, že spomedzi všetkých štyroch grandslamových turnajov je „trávnatý“ Wimbledon jediný, kde sa tenisti nemusia obávať problémov s publikom.„Wimbledon je iný, má svoju históriu, kultúru a tradíciu. Na väčšine ostatných turnajov naozaj chcete vidieť fanúšikov povzbudzovať a skandovať meno hráča alebo krajiny. Myslím si, že krásne to zažiť. Je to však tenká čiara a ak ju niekto prekročí, potom je to voči niektorému z hráčov neúctivé. Reakciu Goffina preto viem pochopiť,“ skonštatoval Djokovič.