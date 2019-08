Djokovič postúpil do semifinále turnaja ATP v Cincinnati

Novak Djokovič, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cincinnati 17. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji Masters 1000 v americkom Cincinnati. Obhajca titulu a najvyššie nasadený hráč si vo štvrťfinále poradil s Francúzom Lucasom Pouillem vo dvoch setoch 7:6 (2), 6:1.Djokovič zdolal Pouillea druhýkrát v tejto sezóne, predtým nad ním zvíťazil aj v semifinále Australian Open. Srb sa v boji o finále stretne s Rusom Daniilom Medvedevom, deviaty hráč "pavúka" vyradil krajana Andreja Rubleva po víťazstve 6:2, 6:3.Bez boja postúpil do semifinále Belgičan David Goffin. Šestnástemu nasadenému hráčovi sa to podarilo vďaka tomu, že jeho japonský súper Jošihito Nišioka na piatkový štvrťfinálový súboj nenastúpil. V boji o finále sa Goffin stretne s Francúzom Richardom Gasquetom, ktorý vyradil jedenástku podujatia Roberta Bautistu Aguta zo Španielska v troch setoch 7:6 (2), 3:6 a 6:2.